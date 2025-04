CMF Buds 2 już na polskim rynku. Cena jest bardzo przystępna

CMF by Nothing to submarka firmy Nothing, w której ofercie znajdziecie elektronikę użytkową, taką jak smartfony, smartwatche czy słuchawki. Ostatnia kategoria właśnie powiększyła się o słuchawki Buds 2. Co oferują?

Technologie CMF Buds 2 dla dobrego odsłuchu

Na polski rynek trafiły nowe słuchawki z ANC. CMF Buds 2 to druga generacja słuchawek True Wireless submarki Nothing. We wnętrzu najnowszego sprzętu umieszczono dynamiczny przetwornik PMI o rozmiarze 11 mm, co ma zapewniać głębszy bas oraz wyraźniejsze wysokie tony.

CMF Buds 2 oferują funkcję aktywnej redukcji szumów 48 dB z szerokim pasmem do 5200 Hz. Sprzęt został wyposażony w sześć mikrofonów HD, korzystających z technologii Clear Voice 3.0 oraz Wind Noise Reduction 3.0, dzięki którym konwersacje głosowe mają być wyraźniejsze nawet w hałaśliwych warunkach.

Ponadto słuchawki korzystają z technologii Dirac Opteo, pozwalającej na emitowanie dźwięków o „studyjnej czystości”. Na podkładzie znalazła się również technologia Ultra Bass 2.0, odpowiedzialna za wzmocnienie niskich częstotliwości.

CMF Buds 2 (źródło: Nothing)

Słuchawki zostały zintegrowane z asystentem głosowym ChatGPT za pośrednictwem aplikacji Nothing X. Producent nie zapomniał też o funkcji przeznaczonej dla graczy Low Lag Mode, z pomocą której można zredukować opóźnienie do 110 ms (po połączeniu ze smartfonem Nothing).

CMF Buds 2 – specyfikacja, dostępność i cena

Słuchawka CMF Buds 2 mierzy 33,4×20,6×22,8 mm i waży 4,5 grama. Z kolei etui ładujące ma wymiary 53,3×53,3×23 mm, a jego masa wynosi 41,5 grama. Łączna masa obu słuchawek z etui to 50,5 grama.

CMF Buds 2 (źródło: Nothing)

Zgodnie z deklaracją producenta, w pełni naładowane słuchawki mogą odtwarzać dźwięk przez 13,5 godziny. Z wykorzystaniem etui ładującego czas pracy sięga 55 godzin przy wyłączonej funkcji ANC. Etui oferuje funkcję szybkiego, 10-minutowego ładowania, co pozwala na 7,5 godziny odtwarzania.

Producent twierdzi, że słuchawki CMF Buds 2 by Nothing zostały „zbudowane, by przetrwać”. Przedsiębiorstwo poddawało etui ze słuchawkami wielokrotnym testom, sprawdzającym ich wytrzymałość. Między innymi przeprowadzono testy upadku z 1 metra, podłączania i odłączania etui do i od ładowania, testy temperaturowe w zakresie od -40 do 75℃, a także wodoodporności. Sprzęt został oznaczony klasą szczelności IP55.

CMF Buds 2 są już dostępne w sprzedaży na polskim rynku. Słuchawki zostały wycenione przez producenta na 189 złotych. Nowe TWS-y pojawiły się też w ofercie sklepu x-kom z ceną 229 złotych, jednak póki co nie można ich zamówić. Sprzęt produkowany jest w trzech wersjach kolorystycznych – jasnozielonej, ciemnoszarej i pomarańczowej.