Żabka wprowadza nową usługę w aplikacji. Przyda się w ferie i wakacje

Do listy usług świadczonych za pośrednictwem Żappki dołączają polisy. Żabka oferuje teraz użytkownikom ubezpieczenie turystyczne, które może zapewnić ochronę w czasie wyjazdów na ferie bądź wakacje.

Żabka wydłuża listę usług w aplikacji

Żappka to aplikacja sieci Żabka, której lista możliwości sukcesywnie się wydłuża, zresztą podobnie jak liczba użytkowników, sięgająca już 10,8 miliona. W październiku 2024 roku apka przeszła niemałą przebudowę. Dodano do niej usługi oferowane przez spółki należące do Grupy Żabka, takie jak Żabka Jush, Maczfit, Dietly czy Żabka Nano. Ponadto, zmiany objęły także interfejs, który stał się nieco bardziej intuicyjny – m.in. menu podzielono na dwie odrębne sekcje „Oferta Żabki” i „Menu Żabki”.

W grudniu 2024 roku sieć handlowa ogłosiła też nowy pilotaż. W ramach usług dostępnych w aplikacji wybrani użytkownicy mogli skorzystać z zakupu biletów komunikacyjnych. Teraz przyszedł czas na kolejną nowinkę, a jest nią możliwość wykupienia ubezpieczenia turystycznego – w sam raz na wyjazd na ferie czy wakacje. Ponadto, decydując się na wybraną polisę, można zyskać aż 2000 żappsów w aplikacji.

Jak kupić ubezpieczenie turystyczne w Żappce?

Użytkownicy za pośrednictwem aplikacji Żappka mogą przeglądać i porównywać oferty ubezpieczeń turystycznych. Sprzedażą polis zajmuje się agent ubezpieczeniowy KioskPolis.pl. Składki rozpoczynają się od kwoty 3,23 złote za dzień. Usługa może obejmować koszty leczenia sięgające nawet 40 milionów złotych.

Aby skorzystać z nowej możliwości, wystarczy otworzyć Żappkę i z dolnego menu wybrać zakładkę „Usługi”, a następnie przejść do kafelka „Ubezpieczenia turystyczne” i kliknąć w „Kup ubezpieczenie”. W kolejnym kroku należy wpisać dane, takie jak data początku i końca ubezpieczenia oraz kraj, który masz zamiar odwiedzić.

W sekcji tej konieczne jest także oznaczenie celu podróży spośród: wypoczynku, rekreacyjnych sportów zimowych, innego sportu (np. wyczynowego) lub wyjazdu do pracy. Ostatnim elementem jest dodanie osób ubezpieczanych wraz z ich datą urodzenia oraz oznaczeniem, jeśli chorują przewlekle.

Jak kupić ubezpieczenie w aplikacji Żappka? (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy stuknąć w opcję „Pokaż ofertę”. Bezpośrednio w aplikacji wyświetli się kilka ofert ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rodzaju sugerowanego pakietu, jego ceny oraz wysokości kosztów leczenia.

Wśród ofert Żabki znajdziecie teraz też możliwość zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego OC/AC i pełnej mobilności. Wykupując polisę, można zdobyć bony do sklepów Żabka na nawet 500 złotych.