Zajrzyj do aplikacji mObywatel. Czeka tam na Ciebie ważna nowość

W aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja, z której zdecydowanie warto skorzystać. Chodzi bowiem o Twoje bezpieczeństwo.

Zapisz się na szkolenie obronne w aplikacji mObywatel

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o starcie programu powszechnych szkoleń obronnych pod nazwą wGotowości. Pierwsze odbędą się już 22 listopada 2025 roku. Warto podkreślić, że szkolenia obronne dla mieszkańców Polski są dobrowolne. W tej chwili nie ma mowy o obowiązkowych, powszechnych szkoleniach dla Polaków.

Zapisy na dobrowolne szkolenia obronne dla mieszkańców Polski są już dostępne – można się na nie zapisać (wyłącznie) za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Wystarczy ją uruchomić, zalogować się, a następnie przejść do zakładki Usługi (znajduje się ona na belce na dole) i znaleźć sekcję Bezpieczeństwo, gdzie jest odnośnik do szkoleń obronnych.

Po dotknięciu kafelka z napisem Szkolenia obronne zostaniecie przeniesieni do strony, na której możecie zapisać się na szkolenie indywidualne. Do wyboru jest podstawowy kurs bezpieczeństwa, kurs przetrwania, kurs medyczny i kurs cyberhigieny. W każdym przypadku trzeba wybrać miejsce szkolenia (pomoże w tym nadanie uprawnienia do dostępu do lokalizacji).

Szkolenia są dobrowolne i bezpłatne oraz odbywają się w weekendy i trwają około 8 godzin. Poprowadzi je wykwalifikowana kadra instruktorska, a po zakończeniu szkolenia przyznawany jest certyfikat jego ukończenia.

Warto też wspomnieć, że w sekcji Szkolenia obronne można także znaleźć link do wniosku o przygotowanie szkolenia grupowego dla pracowników (termin, czas trwania i tematyka do ustalenia) oraz odnośnik do szkolenia wojskowego dla kandydatów na żołnierzy i żołnierzy rezerwy.

Dlaczego warto zapisać się na dobrowolne szkolenie obronne w aplikacji mObywatel?

Wicepremier i minister obrony narodowej słusznie zauważył, że musimy mieć umiejętności, wiedzę, praktyczną znajomość zachowania się w trudnej sytuacji, ponieważ żyjemy w najniebezpieczniejszych czasach od końca II wojny światowej.

Na stronie programu Powszechnych Dobrowolnych Szkoleń Obronnych można znaleźć informację, że w ich trakcie uczestnicy nauczą się, jak działać w sytuacjach kryzysowych, udzielać pierwszej pomocy i reagować w obliczu zagrożeń. Tutaj natomiast znajdziecie szczegółowe opisy każdego rodzaju szkolenia indywidualnego.

Nie zwlekaj – już dziś zapisz się na najbliższe szkolenie w swojej okolicy.