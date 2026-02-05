Flagowy i do tego tani smartwatch, który zastąpi Ci smartfon

Najczęściej smartwatch stanowi uzupełnienie smartfona. Jeśli natomiast potrafi być samodzielny, to zwykle kosztuje dużo. Ten model łączy szeroką funkcjonalność jak telefon i niską cenę.

Ten smartwatch może zastąpić smartfon

Na pierwszy rzut oka Rogbid Model R3 wygląda jak „przeciętny” smartwatch. Ma okrągły wyświetlacz – AMOLED o średnicy 1,65 cala i wysokiej rozdzielczości 480×480 pikseli – pokryty szkłem Panda Glass i umieszczony w obudowie o średnicy 46 mm. Jest to zatem zegarek na dużą, męską rękę.

Kiedy jednak przyjrzeć mu się bliżej, szybko okaże się, że smartwatch Rogbid Model R3 oferuje więcej niż większość inteligentnych zegarków. Mowa tu na przykład o pilocie na podczerwień oraz 5 Mpix aparacie, ukrytym w obrotowej koronce na bocznej krawędzi, który może obrócić się w zakresie 190°. Do wnętrza tego modelu można włożyć również kartę SIM w formacie nano, dzięki czemu stanie się on całkowicie samodzielny.

Rogbid Model R3 (źródło: Rogbid)

Co więcej, może nawet z powodzeniem zastąpić smartfon, ponieważ można nie tylko prowadzić rozmowy oraz wysyłać i odbierać wiadomości za jego pośrednictwem, ale też zainstalować na nim popularne aplikacje (w tym najpopularniejsze serwisy VOD) oraz gry – do dyspozycji jest 32 GB pamięci wbudowanej, natomiast pamięć operacyjna (RAM) ma wielkość 3 GB. Zastosowany procesor to zaś SL8541E (4G).

Smartwatch Rogbid Model R3 oferuje również GPS, Wi-Fi i NFC do otwierania zamków (niekompatybilny z płatnościami zbliżeniowymi), a także wbudowane tryby sportowe oraz funkcję pomiaru pulsu, poziomu tlenu we krwi. Ponadto jest w stanie zmierzyć ciśnienie krwi (aczkolwiek wyniki będą raczej „przybliżone”) i monitorować sen.

Rogbid Model R3 (źródło: Rogbid)

Producent deklaruje, że akumulator o pojemności 1100 mAh wystarczy na nawet 10 dni pracy (choć mowa tutaj o trybie czuwania z włączonym Bluetooth), a jego naładowanie do pełna potrwa maksymalnie jedną godzinę. Całość pracuje pod kontrolą „pełnego” systemu Android.

Rogbid Model R3 to funkcjonalny, ale też tani smartwatch

Zegarek można już kupić w sklepie producenta za 99,99 dolarów, co dziś jest równowartością około 360 złotych. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: Aether Black i Nova Gold. Pierwszych 100 klientów dostanie w prezencie dock z akumulatorem o pojemności 2000 mAh w prezencie.

Według producenta jest to jego flagowy smartwatch klasy premium na 2026 rok.