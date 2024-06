Trochę jak Shazam, tylko do filmów. YouTube testuje nową funkcję

Google testuje kolejne funkcje w serwisie streamingowym YouTube. Bardzo ograniczone grono użytkowników eksperymentalnie sprawdza opcję wyszukiwania filmów za pomocą Obiektywu. W jaki sposób miałaby działać ta nowość?

Google Lens w wyszukiwarce YouTube’a

Przedsiębiorstwo Google pochwaliło się swoim kolejnym eksperymentem w serwisie YouTube. Na jednej z najbardziej znanych platform do strumieniowania treści testowane są nowe funkcje. Tym razem technologiczny gigant sprawdza działanie Google Lens (Obiektywu Google), wdrożonego do wyszukiwarki YouTube’a.

Nowa eksperymentalna funkcja testowana jest w aplikacji na urządzenia z Androidem. Ma do niej dostęp niewielki odsetek użytkowników. Oznacza to, że może minąć jeszcze sporo czasu, zanim będziemy mogli wszyscy skorzystać tej opcji. Ale jak to działa?

Użytkownicy zgłoszeni do uczestnictwa w eksperymencie mogą dostrzec nowy przycisk w pasku wyszukiwania, który uruchamia znany nam wszystkim Google Lens. Włączenie tej opcji ma działać podobnie do aplikacji Obiektyw – kliknięcie ma powodować otworzenie aparatu. Wystarczy więc, że użytkownik skieruje smartfon lub tablet na intrygujący obiekt i kliknie na lupkę. Znalezione przez wyszukiwarkę filmy mają wyświetlać się w formie standardowej listy wyników wyszukiwania.

YouTube incorpora Google Lens en su barra de búsqueda para Android https://t.co/h6dBqSXQKD — La Nación (@nacion) June 12, 2024

Nowoczesne funkcje od Google

Obiektyw w YouTube może być naprawdę bardzo przydatną opcją, która ułatwi nam poszukiwanie interesujących wideo w gąszczu filmów. Jak wynika z zapowiedzi, dodatkową i ciekawą funkcją ma być Szukaj w Google, czyli wyświetlanie również tradycyjnych wyników z wyszukiwarki. Zanim jednak Obiektyw w YouTube dotrze do szerszej publiczności, musi zostać szczegółowo przetestowany.

Oczywiście ten eksperyment nie jest jedynym w ostatnim czasie proponowanym przez Google. Na YouTube sprawdzane są też funkcje oparte o sztuczną inteligencję, takie jak np. Dream Screen, czyli tworzenie wirtualnego tła zielonych ekranów dla filmów typu Short. Poza tym platforma streamingowa testuje nowe sortowanie komentarzy, za co również odpowiada AI. Opcja ta ma ułatwić wchodzenie w interakcje z fanami czy wprowadzanie moderacji do sekcji komentarzy.

Serwis regularnie proponuje nowoczesne zmiany, nie tylko oparte o sztuczną inteligencję. Niedawno platforma poinformowała o zaostrzeniu przepisów dotyczących filmów o broni czy też o testowaniu gier w serwisie.