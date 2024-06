Tak ma wyglądać Google Pixel Watch 3 w wersji XL

Wyświetlacze w smartwatchach Google nigdy nie przekroczyły bariery 1,2 cala. Jeśli jednak potwierdzą się nieoficjalne doniesienia, to jeszcze przed końcem tego roku doczekamy się premiery zegarka Pixel Watch 3 XL z wyraźnie większym ekranem. Pojawiły się nawet jego rendery, choć trzeba oczywiście brać na to wszystko poprawkę.

Google Pixel Watch 3 XL majaczy na horyzoncie

Firma Google najpewniej pokaże swoje nowe smartwatche dopiero jesienią. Już kilka dni temu jednak w sieci pojawiły się pierwsze grafiki prezentujące model Pixel Watch 3. Rendery z wycieku mogą, naturalnie, różnić się od prawdziwego produktu, lecz wiarygodność tego akurat źródła (OnLeaks) jest dość wysoka. Teraz podzieliło się ono informacjami na temat jeszcze jednego, większego wariantu urządzenia.

Google Pixel Watch 3 XL – tak nazywać ma się większy spośród dwóch zegarków, jakie amerykański producent ma wprowadzić do sprzedaży w tym roku. Dzięki OnLeaks oraz serwisowi Android Headlines poznaliśmy jego wygląd.

Jeśli chodzi o design, to nie jest on w żaden sposób zaskakujący. Model z dopiskiem XL wygląda jak bliźniak wariantu podstawowego, który to zaś nieszczególnie różni się od swoich poprzedników, choć trochę mu się przytyło.

źródło: OnLeaks/Android Headlines

Skąd dopisek XL w nazwie tego Pixela?

Oczywiście to XL w nazwie nie wzięło się znikąd. Zamiast 1,2-calowego wyświetlacza ten wariant ma zostać wyposażony w ekran o rozmiarze 1,45 cala. Najprawdopodobniej zyska również pojemniejszy akumulator, a może i coś więcej (przy czym nie doczekaliśmy się żadnych szczegółów na ten temat). Przeciek sugeruje także zmodyfikowany system montażu pasków, co oznaczałoby brak kompatybilności z akcesoriami do Pixel Watcha 2.

Nie wiadomo, czy na detale będziemy musieli czekać aż do jesieni, ale to najprawdopodobniej właśnie wtedy firma Google oficjalnie zaprezentuje swoje nowe zegarki, wraz ze smartfonami z serii Pixel 9, o których już co nieco (myślimy, że) wiemy. Jeśli chodzi o te ostatnie, to z doniesień wynika, że producent przygotuje trzy warianty: podstawowy, Pro i Pro XL.