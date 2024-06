Mój Orange pozwoli podejrzeć, jakie urządzenia masz podpięte do domowego Wi-Fi

Do systemu Mój Orange nadchodzą nowe funkcje zarządzania domową siecią internetową. Klienci zdalnie będą mogli m.in. podejrzeć listę urządzeń podłączonych do Wi-Fi. Co jeszcze przygotował operator?

Jak operator wspomaga w zarządzaniu Wi-Fi?

Mój Orange to system o dużych możliwościach, dostępny zarówno jako aplikacja mobilna, jak i witryna internetowa. Pozwala na proste zarządzanie kontem, intuicyjne zakupy w sklepie operatora oraz przeglądanie proponowanych ofert dla danego klienta. Poza tym obsługuje też m.in. procesy reklamacyjne, zgłoszenia techniczne czy diagnostykę problemów zaistniałych w sieci mobilnej i stacjonarnej.

Od lutego 2024 roku w aplikacji pojawiła się nowa kategoria funkcji – dedykowana zarządzaniu domową siecią Wi-Fi. Wśród opcji pojawiła się możliwość podejrzenia i zmiany hasła, a także prosty sposób udostępnienia hasła dla gości za pomocą kodu QR. Użytkownicy mogli również zobaczyć sieci, dla których mogą zmienić nazwę.

Teraz lista tych funkcji zostaje wydłużona. Operator poinformował, że użytkownicy Mój Orange będą mogli podejrzeć listę urządzeń podłączonych do Wi-Fi, a także zarządzać siecią domową dla gości oraz urządzeń inteligentnego domu. Platforma pozwoli też na zdalne zresetowanie modemu czy nawet przywrócenie jego ustawień fabrycznych.

Nowe funkcje do zarządzania domową siecią Wi-Fi (źródło: operator)

Jak skorzystać z nowych możliwości w Mój Orange?

Aby skorzystać z nowych funkcji zarządzania siecią Wi-Fi w Mój Orange konieczne jest otworzenie witryny lub aplikacji i zalogowanie się. Po udanym procesie należy przejść do zakładki Internet domowy lub Więcej, a następnie znaleźć opcję Zarządzanie Wi-Fi.

Zarówno ze starszych, jak i nowszych funkcji mogą skorzystać klienci indywidualni i biznesowi. Warunkiem jest oczywiście posiadanie wykupionej usługi internetu domowego. Operator wspomniał, że ma zamiar nadal ulepszać aplikację i dodawać kolejne ułatwienia zarządzania siecią Wi-Fi.

Jak co tydzień, w każdą środę, Orange dorzuca nowy prezent dla klientów indywidualnych wybranych ofert mobilnych. W tym tygodniu klienci mogą odebrać siedem gigabajtów darmowego internetu. 7 GB w ramach akcji Środy z Orange można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski. Aby skorzystać z niespodzianki należy zalogować się w aplikacji bądź w witrynie i przejść do zakładki Dla Ciebie. Co 7 dni dany bonus wygasa, aby zrobić miejsce kolejnemu.