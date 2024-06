Lenistwo sięga zenitu. Sztuczna inteligencja wjeżdża do YouTube Shorts

Google regularnie dorzuca i testuje nowe funkcje w najpopularniejszym serwisie wideo na świecie. Do YouTube coraz śmielej wkrada się sztuczna inteligencja. Platforma poinformowała właśnie, że nowość oparta na AI pojawi się w sekcji Shorts. Za co będzie odpowiadać?

YouTube zaprzyjaźnia się z AI

Nie jest żadnym zaskoczeniem i tajemnicą, że platformy działające w internecie muszą nieustannie się zmieniać, by jak najlepiej spełnić wymagania użytkowników i zachęcać ich do spędzania czasu w serwisie. W ostatnich czasie najgłośniej w kontekście YouTube było co prawda w związku z nieustanną walką z użytkownikami używającymi blokerów reklam, ale to oczywiście nie wszystko, czym zajmują się właściciele platformy.

W kwietniu 2024 roku informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl o tym, że YouTube testuje funkcje oparte o sztuczną inteligencję. Chodziło wówczas o narzędzie, dzięki któremu można było porozmawiać z AI na temat wyświetlanego filmu. Jeśli to rozwiązanie wejdzie w życie, to użytkownicy będą mogli poprosić YouTube o podsumowanie materiału, wskazanie konkretnego fragmentu, czy zarekomendowanie podobnych treści. Ta funkcja dotyczy jednak klasycznych „długich” filmów. Google przygotowało także coś dla Shortsów.

Sztuczna inteligencja w Shorts. Przydatne, czy nie bardzo?

Jeśli myślicie, że sztuczna inteligencja będzie podsumowywać filmy z sekcji Shorts, które – przypomnijmy – trwają mniej niż 60 sekund, to na całe szczęście się mylicie. Nie doszliśmy w „problemach pierwszego świata” do takiego momentu, by AI streszczało nam minutowe materiały. Tym razem algorytmy mają pojawić się w sekcji komentarzy. Za co będą odpowiadać?

Warto podkreślić, że nowa funkcja nie będzie przeznaczona dla „zwykłych użytkowników”, ale głównie dla twórców. Ma ona pozwolić na segregowanie komentarzy, które pojawiają się pod filmami Shorts, a także umożliwić podsumowywanie dyskusji pojawiających się w różnych wątkach komentarzy. Platforma we wpisie na swoim blogu przekonuje, że dzięki temu twórcy częściej będą mogli włączać się w interakcje z fanami. Takie rozdzielanie komentarzy na konkretne tematy z pewnością ułatwi także proces moderacji.

Eksperymentalna funkcja oparta o algorytmy sztucznej inteligencji ma trafić jedynie do wybranych twórców. Tych, których filmy znajdujące się w zakładce YouTube Shorts mogą pochwalić się najbardziej rozbudowanymi sekcjami komentarzy.