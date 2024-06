YouTube aktualizuje zasady: na celowniku filmy o broni

Platforma YouTube już 18 czerwca br. zaktualizuje swoje zasady. Tym razem nie chodzi o prywatność, a filmy dotyczące broni palnej. Serwis pozwala oglądać, a nawet potrafi rekomendować rekomendować nieletnim treści o broni oraz poradniki jej przebudowy, sposoby użycia czy akcesoria. Niebawem ma się to zmienić.

Aktualizacja kolejnych przepisów

YouTube jest jedną z największych platform, na której można gromadzić, dzielić się i przeglądać naprawdę przeróżne filmy. Konto można zakładać już od 13 roku życia, ale aby skorzystać z portalu w zasadzie nie trzeba się logować, a co za tym idzie – do udostępnianych treści dostęp mają również młodsze dzieci. Dlatego też Google przykłada niezwykle dużą uwagę do wprowadzania i aktualizowania swoich zasad, które mają sprawić, że serwis będzie bezpieczny.

Nie tak dawno YouTube pochwalił się jak wiele filmów naruszających zasady usunięto z serwisu na terenie Unii Europejskiej. Teraz w na stronach wsparcia serwisu można zapoznać się z nowymi, obszernymi zasadami dotyczącymi treści przedstawiających broń palną. Wśród zmian pojawi się nie tylko ograniczenie wiekowe.

Dlaczego YouTube zmienił zasady?

Z informacji udostępnionych przez Engadget wynika, że aktualizacja zasad nastąpiła w ciągu roku od zgłoszenia się organizacji Tech Transparency Project (TTP) do serwisu. Instytucja non-profit postanowiła sprawdzić czy platforma zachęca dzieci do posiadania broni. Sposób był dość prosty, ale jak widać skuteczny.

Założono cztery konta YouTube. W profilu zaznaczono, że dwa profile należą do 9-latków i drugie dwa do 14-latków. Po zalogowaniu wyświetlano treści, takie jak Halo, Roblox, Lego Star Wars czy Grand Theft Auto. Okazało się, że w rekomendacjach dla tychże kont znajdowały się treści o broniach i strzelaninach, w tym poradniki służące przerabianiu sprzętu, pokazano strzelaniny czy wpływ użycia broni na stan ludzkiego ciała.

Jakie ograniczenia nałożono?

W dniu 18 czerwca 2024 roku w YouTube zaczną obowiązywać nowe zasady. Już w pierwszym zdaniu oświadczenia włodarze platformy zaznaczają, że niedozwolone jest publikowanie filmów na temat sprzedaży broni palnej lub akcesoriów służących do jej rozbudowania. Zapis ten dotyczy przede wszystkim transakcji bezpośrednich, sprzedaży prywatnych czy za pomocą udostępnianych linków. Treści na żywo nie mogą przedstawiać osób obsługujących, transportujących czy nawet trzymających broń (w tym przypadku pomijane są gry wideo).

Podobna sprawa ma się w przypadku wideo w postaci samouczków czy przewodników produkcji broni palnej, amunicji, magazynków hi-cap, domowych tłumików dźwięku lub płomienia oraz akcesoriów do przebudowy broni np. służących do zmiany z wersji palnej w automatyczną. Jak zaznacza YouTube – lista ograniczeń nie jest wyczerpująca.

Platforma nie zakazuje jednak wszystkich treści dotyczących broni. Jest kilka wyjątków, które według serwisu nie naruszą zasad, jednak będą zabronione dla użytkowników poniżej 18 roku życia. Wśród takich filmów wspomniano m.in. o użyciu broni palnej wykonanej w domu np. za pomocą drukarki 3D, broni automatycznej czy akcesoriów.

Zaznaczono, że zasady te obejmują rzeczywiste użycie broni – dopuszczalne jest więc zastosowanie jej w ramach treści artystycznych np. produkcji filmowych. YouTube zgodzi się także na uchylenie tych reguł w przypadku treści wojskowych czy nagrań wprost ze strefy wojennej.

Co w przypadku niedostosowania się do nowych zasad?

Filmy użytkowników, którzy mimo wszystko podzielą się materiałami naruszającymi zasady, będą usuwane. Osoba udostępniająca otrzyma maila z wiadomością na ten temat. Jeśli sytuacja będzie pierwszą tego typu, na publikującego nie będą nakładane kary, a jedynie zastosowane zostanie jedynie upomnienie.

YouTube zaoferuje zapoznanie się ze szkoleniem dotyczącym zasad i po 90 dniach upomnienie wygaśnie. W przypadku recydywy przed upływem tych 3 miesięcy użytkownik otrzyma już ostrzeżenie dla kanału. Trzecie naruszenie zasad spowoduje zamknięcie kanału lub konta.