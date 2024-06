W końcu. Garmin udostępnia aplikację YouTube Music na swoich smartwatchach

Spotify, choć jest królem streamingu muzyki, nie jest jedynym serwisem, który oferuje możliwość przesłuchiwania nowych i starych albumów oraz zapoznawania się z podcastami. YouTube Music też może być dobrym wyborem, choć do tej pory aplikacja była pomijana przez Garmina. I to właśnie się zmieniło.

YouTube Music na nadgarstku

Jeśli korzystamy z jednego ze smartwatchy Garmina, to zapewne dobrze wiemy, że w sklepie z aplikacjami na te urządzenia można znaleźć kilka aplikacji do słuchania muzyki. Wśród nich znajduje się Spotify (a jakże), Deezer czy Amazon Music. Wielkim nieobecnym był do tej pory YouTube Music.

Ten brak był dotkliwy zwłaszcza dla tych użytkowników smart zegarków, którzy nie chcieli opłacać usługi Spotify, a korzystali na innych platformach z YouTube Premium, w którego skład wchodzi YouTube Music. Szkoda nie wykorzystać takiego potencjału.

Na szczęście Garmin ogłosił, że YouTube Music zostaje udostępniony w sklepie Coonect IQ. Aplikację można już znaleźć w zasobach sklepu i pobierać na zegarki. Umożliwia ona pobieranie całych list odtwarzania i podcastów bezpośrednio na smartwatche, i słuchanie ich w trybie offline. Wystarczy sparować słuchawki bezprzewodowe z czasomierzem i już można wyruszać na trening.

Które zegarki Garmina są kompatybilne z aplikacją?

Nie wszystkie modele smartwatchy Garmin polubią się z apką YouTube Music. Wspierane urządzenia to głównie nowsze urządzenia z serii Forerunner, Fenix, Epix i Venu. Pełna lista obejmuje:

D2 Mach 1 Pro,

Enduro 2,

Forerunner 255 Music,

Forerunner 255S Music,

Forerunner 265,

Forerunner 265S,

Forerunner 955,

Forerunner 955 Solar,

Mercedes-Benz Venu 2,

Mercedes-Benz Venu 2S,

Venu 2,

Venu 2 Plus,

Venu 2S,

Venu 3,

Venu 3S,

epix (Gen 2), quatix 7 – Sapphire Edition,

epix Pro (42mm),

epix Pro (47mm), quatix 7 Pro,

epix Pro (51mm),

fēnix 7, quatix 7,

fēnix 7 Pro, fēnix 7 Pro – Solar Edition, fēnix 7 Pro – Sapphire Solar Edition,

fēnix 7S, fēnix 7S– Solar Edition, fēnix 7S – Sapphire Solar Edition,

fēnix 7S Pro, fēnix 7S Pro– Sapphire Solar Edition,

fēnix 7X, fēnix 7X – Solar Edition, fēnix 7X – Sapphire Solar Edition, quatix 7X – Solar Edition,

fēnix 7X Pro, fēnix 7X Pro– Sapphire Solar Edition,

tactix 7, tactix 7 – Pro Ballistics Edition, tactix 7 – Pro Edition,

tactix 7 – AMOLED Edition.

Jeśli macie któryś z nadgarstkowych sprzętów z powyższego zestawienia i do tego słuchacie muzyki na YouTube Music, pobranie aplikacji to właściwie obowiązek! ;)