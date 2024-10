YouTube Shorts będą mogły być dłuższe. To nie koniec nowości

YouTube Shorts to – jak sama nazwa wskazuje – krótkie filmy. Już wkrótce ich twórcy będą mogli udostępniać znacznie dłuższe wideo. To nie koniec zmian i nowości, jakie z myślą o nich przygotowano.

Jaką długość mogą mieć YouTube Shorts? Wkrótce będą mogły być znacznie dłuższe

Aktualnie limit długości Shorts wynosi 60 sekund. Ten krótki format cieszy się ogromną popularnością – kilkudziesięciosekundowe filmiki są dziś znacznie chętniej oglądane niż dłuższe wideo. Wkrótce jednak limit długości zostanie zwiększony.

Od 15 października 2024 roku YouTube Shorts będą mogły mieć długość maksymalnie 180 sekund, czyli trzy minuty. Zwiększenie limitu czasowego jest odpowiedzią na oczekiwania twórców. Jednocześnie zapowiedziano, że w najbliższych miesiącach platforma będzie pracowała nad poprawą systemu rekomendacji dłuższych Shorts.

Przy okazji przypomniano, że twórcy będą mogli wykorzystać pomoc modelu Google DeepMind – Veo, co zapowiedziano już podczas Made on YouTube 2024.

Jeszcze łatwiej będzie można stworzyć YouTube Shorts i wbić się w trend

Wydłużenie limitu dla Shorts z 60 do 180 sekund to zdecydowanie największa zmiana, lecz nie jedyna, jaką zapowiedziano w ramach najnowszej aktualizacji tego formatu. Platforma ułatwi też tworzenie nowych filmików na różne sposoby.

Gdy użytkownik zobaczy Short, który mu się spodoba, może wypróbować szablony, dotykając „Remiksuj” w Short i wybierając „Użyj tego szablonu”. Funkcja ta jest już dostępna, natomiast w nadchodzących miesiącach twórcy będą mogli zyskać dostęp do materiałów na YouTube bezpośrednio z kamery Shorts, co ułatwi remiksowanie klipów z ulubionych filmów, teledysków i nie tylko. Co więcej, będzie istniała możliwość pobierania materiałów z wielu wideo.

Platforma pomoże też twórcom „wstrzelić się” w trendy – na urządzeniach mobilnych pojawi się nowa strona z aktualnymi trendami w Shorts. Dzięki niej również widzowie będą wiedzieli, co jest „na czasie”.

Ponadto oglądający już na stronie głównej, w sekcji z Shorts, zobaczą, co ludzie mówią na ich temat w komentarzach oraz dostaną możliwość zmniejszenia liczby wyświetlanych Shorts na stronie głównej. W tym celu trzeba będzie kliknąć trzy kropki w prawym górnym rogu i następnie „Pokazuj mniej Shorts”. Co jednak istotne, będzie to zmiana tymczasowa, a nie na stałe – po jakimś czasie liczba wyświetlanych Shorts może ponownie się zwiększyć.