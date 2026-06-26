Microsoft znów podnosi ceny Xbox Series X i Xbox Series S

Konsole Xbox Series X i Xbox Series S są dostępne na rynku od ponad 5 lat i Microsoft niejednokrotnie już zmieniał ich sugerowane ceny. W czerwcu 2026 roku Amerykanie ogłosili kolejną podwyżkę, która zacznie obowiązywać już od sierpnia 2026 roku.

Konsole Xbox Series X i Xbox Series S będą droższe od 1 sierpnia 2026 roku

Ostatni raz Microsoft podniósł ceny najnowszej generacji konsol Xbox w Stanach Zjednoczonych w październiku 2025 roku. Wówczas zdrożały one od 20 do 70 dolarów. Wcześniej, bo w maju 2025 roku, ogłoszono nowy cennik konsol Xbox Series X i Xbox Series S w Europie. Jak teraz stwierdzili Amerykanie, mieli nadzieję, że kolejna podwyżka ceny nie będzie konieczna.

Niestety dla klientów, okazała się ona nieuchronna. Microsoft poinformował, że od 1 sierpnia 2026 roku konsole Xbox Series X i Xbox Series S będą kosztować więcej. Konkretniej cena konsol z dyskiem o pojemności 512 GB wzrośnie o 100 dolarów (równowartość około 380 złotych), a wersji z pamięcią 1 TB o 150 dolarów (~565 złotych).

Choć kwota podwyżki została podana w dolarach amerykańskich, to od 1 sierpnia 2026 roku konsole Xbox Series X i Xbox Series S zdrożeją na całym świecie. Konkretne kwoty podwyżek w poszczególnych, innych walutach nie zostały sprecyzowane. Nie wiadomo zatem, o ile dokładnie więcej trzeba będzie zapłacić za konsole firmy z Redmond od ósmego miesiąca 2026 roku w Polsce.

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Czeka nas nie tylko podwyżka cen Xbox Series X i Xbox Series S od 1 sierpnia 2026 roku

To jednak nie koniec złych wiadomości dla klientów. Równocześnie Microsoft ogłosił, że zamierza wycofać ze sprzedaży model z dyskiem o pojemności 2 TB. Powodem korekty cen i portfolio są – jak nietrudno się domyślić – rosnące cen pamięci.

Microsoft, jak twierdzi, nie sprzedaje konsol dla zysku, ponieważ zwykle tego typu urządzenia są sprzedawane ze stratą. Chodzi zatem o ograniczenie strat, ponieważ ceny pamięci wzrosły dwuipółkrotnie i Amerykanie spodziewają się, że do jesieni 2027 roku zdrożeją ponownie dwukrotnie.