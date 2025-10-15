Właśnie tego brakuje na YouTube

Na platformę YouTube zostanie wdrożona nowa sekcja. Brakuje jej na tej platformie i, choć zostanie skierowana do ograniczonej grupy, jest niezwykle istotna.

YouTube uzupełni platformę o nową sekcję

Ostatnio „świętowaliśmy” 10-tą rocznicę pojawienia się na YouTube najbardziej wkurzającej piosenki – mam nadzieję, że już wiecie, o jaką chodzi, i znowu gra Wam w głowach tak jak mi. Poza „Baby Shark Dance” dekadę temu powstało też specjalne środowisko dla najmłodszych słuchaczy – YouTube Kids.

Ta platforma dedykowana dzieciakom oferuje przede wszystkim treści dostosowane do wieku. Ponadto daje rodzicom wiele możliwości kontroli, w tym ustalania limitów czasowych, ręczne zatwierdzanie wyświetlanych treści czy blokowanie kanałów i filmów, których -według opiekuna – dziecko nie powinno oglądać. YouTube chce teraz wspierać młodzież w zakresie zdrowia psychicznego i zagadnień związanych z dobrym samopoczuciem. Treści te stworzono dla nastolatków.

Na platformie pojawią się materiały obejmujące popularne zagadnienia, takie jak depresja, lęk, ADHD czy zaburzenia odżywiania. Wyszukując tego typu treści nastolatki będą mogli odtwarzać filmy z zaufanych źródeł, które przedstawią te treści w sposób przystępny i dostosowany do obecnego etapu rozwoju użytkownika.

Nowe narzędzia do dbania o zdrowie psychiczne nastolatków (źródło: Blog YouTube)

Jak YouTube zadba o zdrowie psychiczne nastolatków?

Materiały z zakresu zdrowia psychicznego zostaną udostępnione na specjalnej „półce”. Filmy, które się na niej znajdą, muszą zawierać treści poparte naukowo, ukierunkowane stricte dla nastolatków oraz być angażujące. Dlatego też YouTube zawarło współpracę z wieloma organizacjami z całego świata, aby dostarczały rzetelne informacje i stały się źródłem do tworzenia filmów. Na liście organizacji wspomniano o:

Krajowym Sojuszu na rzecz Zaburzeń Odżywiania,

Fundacji Jed, w której eksperci docierają do sedna spraw związanych ze zdrowiem psychicznym nastolatków,

Child Mind Institute specjalizującym się w transformacji życia dzieci i rodzin zmagających się z problemami zdrowia psychicznego.

Ponadto twórcy platformy twierdzą, że firma od lat inwestuje znaczne środki, aby odpowiadać użytkownikom na pytania związane z ich zdrowiem w oparciu o informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł. Google zaplanował wdrażanie nowej półki dla nastolatków na nadchodzące tygodnie. Póki co jednak materiały zostaną skierowane do użytkowników z Australii, Francji, Kanady, Meksyku, USA oraz Wielkiej Brytanii.