YouTube z nową funkcją. Pomoże Ci odzyskać czas

Odpalasz sobie YouTube’a na chwilkę, wchodzisz w sekcję Shortów i po chwili orientujesz się, że za oknem zdążyło się zrobić ciemno, a kanapka na stole swój najlepszy moment zdaje się mieć już za sobą. Brzmi znajomo? Jeśli tak, to ta nowa funkcja jest dla Ciebie.

YouTube pomoże Ci kontrolować czas spędzany na oglądaniu Shortów

W aplikacji YouTube na smartfony i tablety pojawiła się nowa funkcja. Dzięki niej użytkownik może ustalić dzienny limit, ograniczający czas, przez jaki można przeglądać Shorty. Dzięki temu możesz powstrzymać swój neverending scrolling.

Zapowiadając tę nową funkcję, przedstawiciele YouTube’a przekonywali, że pozwoli ona użytkownikom świadomie budować nawyki oglądania i efektywnie zarządzać czasem. Mam szczerą nadzieję, że tak właśnie będzie. Biorąc jednak pod uwagę to, jak to działa – wcale nie musi tak być.

Gdy ustalony w aplikacji limit zostanie osiągnięty, na ekranie pojawi się komunikat, że Shorty zostały na ten dzień wstrzymane i czas zająć się czymś innym. Jest to jednak raczej opcja dla osób z silną wolą, bo w razie czego powiadomienie można odrzucić, by scrollować dalej.

Walkę z tym pożeraczem czasu możesz rozpocząć już dziś

Tak czy siak, udostępnianie tej funkcji wystartowało w trybie natychmiastowym i pierwsi użytkownicy mogą już znaleźć limit w ustawieniach konta w aplikacji YouTube. Zapewne jednak minie trochę czasu, nim opcja ta dotrze do wszystkich użytkowników.

Jeśli jeszcze tego nie masz, ale chcesz sobie jakoś ograniczyć czas oglądania filmów na YouTube, w ustawieniach aplikacji znajdziesz też tzw. przypomnienia o zrobieniu przerwy (np. co 30 minut lub co godzinę) – opcja ta widnieje w sekcji Ogólne.

Smartfony z Androidem w Ustawieniach, a konkretnie w sekcji Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska, pozwalają także na ustalanie minutników aplikacji, które działają w podobny sposób: ograniczając dostęp po upływie określonego czasu.

Przedstawiciele YouTube’a zapowiedzieli również, że w kolejnym etapie – jeszcze przed końcem 2025 roku – udostępnią funkcję limitu dla Shortów w panelu kontroli rodzicielskiej. W tym przypadku powiadomień nie będzie się dało pominąć (a przynajmniej nie będzie mogło tego zrobić dziecko).