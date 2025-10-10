YouTube cofnie bana… w niektórych przypadkach

YouTube poinformował, że niektórzy otrzymają drugą szansę. Trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek i liczyć na jego pozytywne rozpatrzenie.

Druga szansa na YouTube

Mój redakcyjny kolega Grzegorz kiedyś dostał bana na YouTube. Nowa inicjatywa YouTube zdaje się być jednak skierowana do innej grupy poszkodowanych użytkowników. Otóż niektórzy twórcy, których konta zostały wcześniej usunięte, będą mieli możliwość złożenia wniosku o założenie nowego kanału.

YouTube podkreśla, że zdaje sobie sprawę, że długoletnie podejście do egzekwowania dożywotnich banów mogło być trudne dla ukaranych twórców. Tym bardziej, że podejmowane próby odwołania się od decyzji nie zawsze przynosiły oczekiwany rezultat, a dodatkowo stosowane kryteria niekoniecznie były odpowiednie w każdym przypadku. Powodowało to niepotrzebne problemy.

Receptą ma być program pilotażowy, który ma umożliwić niektórym twórcom odbudowę obecności na YouTube. Po fazie testowej – oczywiście, gdy zakończy się ona zgodnie z oczekiwaniami – nowe rozwiązanie powinno być szeroko dostępne na platformie.

YouTube zaznacza, że nie każde usunięcie kanału będzie kwalifikowało się do omawianego programu. Można więc oczekiwać, że za naprawdę poważne przewinienia nadal trzeba będzie pogodzić się z dożywotnim banem. Podejrzewam jednak, że prawie nikt z widzów nie będzie tęsknił za tymi najbardziej toksycznymi twórcami.

Jak będzie można cofnąć bana na YouTube?

Przede wszystkim nie każdy zbanowany twórca otrzyma możliwość złożenia wniosku. W ciągu najbliższych kilku tygodni kwalifikujący się użytkownicy zobaczą opcję z prośbą o utworzenie nowego kanału po zalogowaniu się do YouTube Studio.

Co więcej, cofnięcie blokady nie będzie oznaczało, że twórca dostanie do dyspozycji dotychczasowy kanał. Zamiast tego – po zaakceptowaniu wniosku – pojawi się możliwość stworzenia nowego kanału, aby w ten sposób odbudować społeczność. Oczywiście nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby ponownie przesłać wszystkie wcześniejsze filmy, które spełniają zasady obowiązujące na YouTube.

Należy jeszcze wiedzieć, że nowy program pilotażowy nie będzie dostępny dla twórców, których konta zostały usunięte z powodu naruszenia praw autorskich lub którzy naruszyli zasady odpowiedzialności twórcy. Ponadto o możliwość założenia nowego kanału będzie można ubiegać się po roku od zamknięcia poprzedniego. Dostępna będzie jednak opcja dołączenia do programu partnerskiego YouTube na nowym kanale, aby mieć monetyzację.