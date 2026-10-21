Kolejna absurdalna zmiana na YouTube

Jeśli chodzi o głupie pomysły, to YouTube ostatnio nie zwalnia tempa. Użytkownicy donoszą właśnie o testach bezsensownej zmiany.

Kolejna bezmyślna nowość na YouTube

Można odnieść wrażenie, że YouTube postanowił zostać jedną z bardziej znienawidzonych platform i cały czas testuje lub wprowadza pomysły negatywnie odbierane przez użytkowników. Niedawno mogliśmy przeczytać o testach bocznego paska z komentarzami na YouTube, który niekorzystnie wpływa na stronę odtwarzacza.

Wypada też przypomnieć, że wcześniej, w maju 2026 roku, YouTube postanowił sprawdzić zmiany w interfejsie aplikacji, które wprowadzają spory chaos. Z kolei w lipcu 2026 roku dowiedzieliśmy się o fali irytujących reklam na YouTube. Natomiast w sierpniu 2026 roku pojawiły się informacje o możliwych podwyżkach YouTube Premium.

To jednak nie koniec atrakcji. Teraz YouTube wybrał kolejną grupę pechowców, na której postanowił przetestować następny „wybitny” pomysł. Funkcja jest inspirowana zmianą wdrożoną w tym roku w YouTube Short – chodzi o pozbycie się łapek w dół.

YouTube postanowił ukryć łapkę w dół

Co prawda w przypadku długich filmów na YouTube widzowie wciąż mogą zostawić kciuka w dół pod materiałem, który im się nie spodoba, jednak w ramach przeprowadzanego testu jest to trudniejsze. Otóż przycisk został ukryty, co prawdopodobnie ma zniechęcić użytkowników do dawania negatywnych opinii.

źródło: Silver-Addition7050 | Reddit

Omawiana zmiana dotyczy YouTube dostępnego na komputerach w przeglądarce internetowej. Łapka w dół nie jest już widoczna na pierwszym planie i konieczne jest kliknięcie na przycisk z trzema poziomymi kropkami, pod którym normalnie znajduje się wyłącznie funkcja Zgłoś.

źródło: TheBobPony | X

Nowe podejście jest na tyle nieintuicyjne, że niektórzy użytkownicy na forach skarżą się, że przycisk całkowicie zniknął. Śmiem podejrzewać, że jest to celowe działanie ze strony Google. Ponadto YouTube może mieć obawy, aby od razu pozbyć się łapek w dół, więc w pierwszej fazie próbuje ukryć przycisk. Owszem, obecnie w formie testów na niektórych osobach, ale firma jak najbardziej może wykonać kolejny krok.

Nie należy wykluczać scenariusza, że w ciągu najbliższych kilku lat możliwość dawania łapek w dół całkowicie zniknie z platformy. Cóż, przydałaby się naprawdę silna konkurencja, która zmusiłaby Google do słuchania opinii użytkowników.