Tania opaska Xiaomi. Ma potencjał na hit

Po wrześniowej premierze wiemy już, że Xiaomi Smart Band 11 to kawał dobrze wyposażonej opaski za wcale nie takie duże pieniądze. Niemniej na pewno są też osoby, które wolałyby wydać jeszcze mniej i właśnie dla nich powstał model Redmi Band 4. Oto co warto o nim wiedzieć.

Redmi Band 4 – nowy, tani smartband Xiaomi

Redmi Band 4 to smartband klasy podstawowej. Został wyposażony w 1,47-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 172×320 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Charakterystyczna jest też szklana pokrywa 2,5D.

Jednym z największych atutów urządzenia ma być długi czas pracy – sięgający aż 3 tygodni na jednym ładowaniu. Producent jasno wskazuje jednak na to, że przy regularnym, całodziennym korzystaniu, uzupełnienie energii może być konieczne już po 8 dniach. To wciąż jednak całkiem niezły wynik.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, opaska oferuje całodobowy pomiar stresu, tętna i natlenienia krwi. Monitoruje także aktywność spontaniczną, treningi (w 50 trybach sportowych) oraz czas i jakość snu. Nie ma modułów GPS ani NFC, ale cechuje się wodoodpornością w stopniu 5 ATM.

Redmi Band 4 – źródło: Xiaomi

Krótko mówiąc: jest to urządzonko raczej do podstawowego monitorowania zdrowia i kondycji na co dzień. Nie oferuje jakkolwiek zaawansowanej funkcjonalności, ale za to niezaprzeczalnym atutem może być bardzo niska cena. Skoro już o niej mowa…

Ile kosztuje opaska Redmi Band 4?

Aktualnie opaska Redmi Band 4 jest dostępna wyłącznie w Chinach, gdzie jej cena wynosi 169 juanów. Po obecnym kursie przekłada się to na niespełna 100 złotych, ale raczej nie spodziewałbym się jej premiery w Polsce. Wcale jednak nie oznacza to, że podobnego urządzenia nie da się kupić w naszym kraju.

Na dobrą sprawę, zarówno w kontekście wyglądu, jak i specyfikacji, Redmi Band 4 wydaje się dokładną kopią opaski Xiaomi Smart Band 11 Active, która zadebiutowała w Polsce pod koniec sierpnia 2026 roku. Jej cena wynosi 139 złotych.