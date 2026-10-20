Pogromca kurzu i zabójca plam. Nowy robot Ecovacs w Polsce

Z roku na rok roboty sprzątające oferują coraz szersze możliwości, realnie pomagając w codziennym utrzymywaniu czystości. Debiutujący w Polsce model Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone wydaje się kolejnym krokiem na drodze do doskonałości.

Co oferuje robot Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone?

Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone to zaawansowany robot sprzątający – stanowi ciekawą propozycję dla osób o większych wymaganiach. Ma się dobrze sprawdzać także w tych trudniejszych zadaniach. Dlatego właśnie został wyposażony w system Blast o mocy ssania sięgającej 27000 Pa. Sama wartość może nie wyglądać imponująco (wszak niektóre z flagowych modeli konkurencji oferują 35000 Pa albo nawet 42000 Pa), ale przepływ powietrza został, ponoć, zoptymalizowany w taki sposób, że robot skutecznie odkurza zarówno twarde podłogi, jak i dywany.

Jeszcze lepsze wrażenie model ten ma robić podczas mopowania. Wykorzystuje szeroką rolkę mopującą (Ozmo Roller 3.0 o szerokości 27 cm), która na bieżąco jest oczyszczana i płukana. Dzięki technologii TruEdge 4.0 dochodzi do samej krawędzi, a ZeroTangle 4.0 ogranicza nawijanie się włosów i sierści.

W przypadku najtrudniejszych zabrudzeń do akcji wkracza FocusJet – system dwóch wysokociśnieniowych dysz, które rozpylają roztwór czyszczący bezpośrednio na plamę, aby wstępnie ją namoczyć i zwiększyć skuteczność mycia na mokro.

Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone – fot. Ecovacs

Przy tym wszystkim Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone ma być bardzo zwinny, jak również mieścić się pod większością mebli – dzięki wysokości wynoszącej 9,8 cm. Duże koła pozwalają także temu robotowi pokonywać progi – pojedyncze o wysokości 2,5 cm oraz podwójne do 4 cm. Możesz też oczekiwać sprawnego poruszania się i omijania przeszkód – to z kolei za sprawą systemu AIVI 3D 4.0, łączącego technologię wizyjną ze sztuczną inteligencją.

W temacie sztucznej inteligencji wypada jeszcze wspomnieć o agencie YIKO 3.0. Potrafi on samodzielnie przygotowywać, a następnie realizować tygodniowe harmonogramy sprzątania. Uwzględnia w tym celu rozkład pomieszczeń oraz zwyczaje mieszkańców i ich preferencje. W ten sposób robot staje się prawie całkowicie bezobsługowy.

Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone – fot. Ecovacs

Konieczność podejmowania jakichkolwiek działań przez użytkownika ogranicza ponadto wielofunkcyjna stacja bazowa. Poza ładowaniem służy jeszcze do automatycznego odsysania kurzu, mycia rolki mopującej gorącą wodą i suszenia jej gorącym powietrzem oraz oczyszczania zbiornika na brudną wodę.

Ile kosztuje robot Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone w Polsce?

Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone jest już dostępny na polskim rynku. Jego cena wynosi 5599 złotych. Tanio nie jest, ale specyfikacja pozwala wierzyć w to, że warto.