Pogromca kurzu i zabójca plam. Nowy robot Ecovacs w Polsce

Z roku na rok roboty sprzątające oferują coraz szersze możliwości, realnie pomagając w codziennym utrzymywaniu czystości. Debiutujący w Polsce model Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone wydaje się kolejnym krokiem na drodze do doskonałości.
Co oferuje robot Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone?
Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone to zaawansowany robot sprzątający – stanowi ciekawą propozycję dla osób o większych wymaganiach. Ma się dobrze sprawdzać także w tych trudniejszych zadaniach. Dlatego właśnie został wyposażony w system Blast o mocy ssania sięgającej 27000 Pa. Sama wartość może nie wyglądać imponująco (wszak niektóre z flagowych modeli konkurencji oferują 35000 Pa albo nawet 42000 Pa), ale przepływ powietrza został, ponoć, zoptymalizowany w taki sposób, że robot skutecznie odkurza zarówno twarde podłogi, jak i dywany.
Jeszcze lepsze wrażenie model ten ma robić podczas mopowania. Wykorzystuje szeroką rolkę mopującą (Ozmo Roller 3.0 o szerokości 27 cm), która na bieżąco jest oczyszczana i płukana. Dzięki technologii TruEdge 4.0 dochodzi do samej krawędzi, a ZeroTangle 4.0 ogranicza nawijanie się włosów i sierści.
W przypadku najtrudniejszych zabrudzeń do akcji wkracza FocusJet – system dwóch wysokociśnieniowych dysz, które rozpylają roztwór czyszczący bezpośrednio na plamę, aby wstępnie ją namoczyć i zwiększyć skuteczność mycia na mokro.
Przy tym wszystkim Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone ma być bardzo zwinny, jak również mieścić się pod większością mebli – dzięki wysokości wynoszącej 9,8 cm. Duże koła pozwalają także temu robotowi pokonywać progi – pojedyncze o wysokości 2,5 cm oraz podwójne do 4 cm. Możesz też oczekiwać sprawnego poruszania się i omijania przeszkód – to z kolei za sprawą systemu AIVI 3D 4.0, łączącego technologię wizyjną ze sztuczną inteligencją.
W temacie sztucznej inteligencji wypada jeszcze wspomnieć o agencie YIKO 3.0. Potrafi on samodzielnie przygotowywać, a następnie realizować tygodniowe harmonogramy sprzątania. Uwzględnia w tym celu rozkład pomieszczeń oraz zwyczaje mieszkańców i ich preferencje. W ten sposób robot staje się prawie całkowicie bezobsługowy.
Konieczność podejmowania jakichkolwiek działań przez użytkownika ogranicza ponadto wielofunkcyjna stacja bazowa. Poza ładowaniem służy jeszcze do automatycznego odsysania kurzu, mycia rolki mopującej gorącą wodą i suszenia jej gorącym powietrzem oraz oczyszczania zbiornika na brudną wodę.
Ile kosztuje robot Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone w Polsce?
Ecovacs Deebot X12S OmniCyclone jest już dostępny na polskim rynku. Jego cena wynosi 5599 złotych. Tanio nie jest, ale specyfikacja pozwala wierzyć w to, że warto.