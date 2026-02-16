YouTube ma nowy sposób na walkę z blokowaniem reklam. Nie wpadlibyście na to

Już od ponad dwóch lat YouTube usilnie walczy z blokowaniem reklam i korzystaniem z funkcji zarezerwowanych dla subskrybentów Premium za darmo. Platforma wymyśliła nowy sposób, który prawdopodobnie nikomu nie przyszedłby do głowy.

YouTube walczy z blokowaniem reklam w nowy, zaskakujący sposób

Początkowo YouTube dość łagodnie obchodził się z osobami, które blokowały reklamy. Z czasem jednak stał się bezwzględny – już w listopadzie 2023 roku filmy na YouTube zaczęły ładować się dłużej u osób blokujących reklamy. Z kolei w styczniu 2024 roku pojawiły się informacje, że włączenie blokowania reklam na YouTube powoduje błędy z miniaturami filmów oraz brak możliwości włączenia trybu kinowego lub pełnoekranowego podczas oglądania wideo, aczkolwiek wówczas winą obarczono rozszerzenie do przeglądarki, odpowiedzialne za blokowanie materiałów promocyjnych.

Choć blokowanie reklam na YouTube wciąż jest możliwe, to wymaga ono coraz więcej wysiłku. Równocześnie platforma wymyśla nowe metody, aby zniechęcić do tego użytkowników. Według najnowszych doniesień, teraz Amerykanie zdecydowali się uprzykrzyć życie niepokornym w dość nieoczekiwany sposób.

Mianowicie osoby, które w jakiś sposób blokują reklamy na YouTube, widzą pod filmami informację, że komentarze zostały wyłączone, mimo że w rzeczywistości tak nie jest. Sytuację tę zgłosiło wielu użytkowników, co wskazuje, że jest to zakrojona na szeroką skalę akcja.

Blokujący reklamy nie tylko jednak nie mogą przeczytać komentarzy i ewentualnie napisać swojego. W niektórych przypadkach nie ładują się też opisy filmów. W obu sytuacjach to znacząca niedogodność, ponieważ komentarze często pozwalają uzyskać szerszą perspektywę lub zawierają dodatkowe informacje, podobnie jak opis, gdzie mogą znaleźć się też przydatne linki.

Sytuacja ta występuje również u osób, korzystających z przeglądarek z wbudowanym blokerem reklam, jak Brave, a także nawet u subskrybentów YouTube Premium z włączonym blokowaniem reklam. Po wyłączeniu blokowania problemy znikają jak ręką odjął.

YouTube ciągle szuka sposobów, aby „zachęcić” do wykupienia subskrypcji YouTube Premium

Amerykańska platforma usilnie stara się „przekonać” użytkowników, że warto wykupić YouTube Premium. Niedawno YouTube usunął „lukę”, która pozwalała oglądać wideo w tle w przeglądarce internetowej na smartfonie lub tablecie za darmo

Na koniec przypomnę, że od kwietnia 2025 roku obowiązuje nowy cennik YouTube Premium w Polsce. Z kolei od lipca 2025 roku w Polsce dostępna jest tańsza subskrypcja YouTube Premium Lite, która nie zapewnia możliwości odtwarzania wideo w tle i nie usuwa całkowicie reklam.