Tesla nadal bez Apple CarPlay. Wiemy dlaczego

Samochodowa aplikacja Apple CarPlay to wygoda dla kierowców. Niestety nowoczesna Tesla nadal nie pozwala korzystać z niej na samochodowym ekranie. Oto dlaczego!

Dlaczego Apple CarPlay nie jest dostępne w Teslach?

Apple CarPlay – podobnie jak Android Auto – to aplikacja mobilna, dzięki której możliwe jest wyświetlanie interfejsu smartfona na samochodowym ekranie multimedialnym. W praktyce oznacza to, że kierowca może m.in. korzystać z aplikacji Mapy, wybranych komunikatorów czy aplikacji do streamowania muzyki.

Mimo iż CarPlay ułatwia życie kierowców, istnieje nowoczesna marka samochodów, która do dziś nie daje możliwości włączenia tego interfejsu na wyświetlaczach aut. Mowa tutaj o Teslach, gdzie system CarPlay nadal nie jest dostępny. Zgodnie z najnowszym raportem Marka Gurmana, opublikowanym na łamach Bloomberga, sytuacja może się niebawem zmienić.

Wygląda na to, że najistotniejszy kłopot dotyczył aplikacji Mapy oraz wewnętrznego oprogramowania Tesli, z których korzysta pojazd podczas funkcji jazdy autonomicznej. Obie aplikacje mogły działać jednocześnie, ale wskazówki nawigacyjne nie były prawidłowo synchronizowane, co mogło prowadzić do dezorientacji kierowców. Tesla skierowała więc do Apple prośbę o zastosowanie poprawek.

Co ważne, producent iPhone’ów opracował już poprawkę oraz udostępnił ją publicznie, jednak została ona skierowana tylko do niewielkiego grona posiadaczy smartfonów Apple. Producent elektryków nadal więc nie wdrożył CarPlay, uzasadniając, że liczba obsługiwanych iPhone’ów jest niewystarczająca.

Kiedy więc możecie się spodziewać CarPlay w Waszych Teslach? Wygląda na to, że dopiero wówczas, gdy producent samochodów uzna, że wystarczająco dużo iPhone’ów otrzymało już poprawki.

Apple testuje nowe warianty kolorystyczne MacBooków

Mark Gurman w swoim raporcie doniósł również, że Apple może postawić na więcej kolorów w nowych, niedrogich MacBookach. Podobno gigant z Cupertino przetestował już kolor jasnożółty, jasnozielony, niebieski i różowy dla komputerów klasy podstawowej. Poza tym sprawdzano też wersję srebrną i ciemnoszarą dla tańszych modeli laptopów. Według informatora nie każdy wariant kolorystyczny trafi jednak do produkcji, a Apple prawdopodobnie przekaże informacje na ich temat w marcu 2026 roku.

Gurman zdradził też, że cena nowych MacBooków ma wynieść od 699 do 799 dolarów (799 dolarów kosztuje w USA iPhone 17, w Polsce 3999 złotych). Jak podkreśla Engadget, nowe modele mają iść na kompromis pod względem specyfikacji, portów oraz wyświetlacza, ale nie jeśli chodzi o obudowę. Apple planuje skorzystać z nowego procesu produkcyjnego podczas tworzenia aluminiowych obudów tanich modeli.