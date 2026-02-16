Netflix jednak nie przejmie HBO i HBO Max? Pojawiła się nowa oferta na stole

Dwa miesiące temu, w grudniu 2025 roku, oficjalnie poinformowano, że Netflix przejmie część Warner Bros. Discovery, obejmującą studia filmowe i telewizyjne oraz HBO i HBO Max. Paramount cały czas stara się przebić tę ofertę i jego najnowsza propozycja wydaje się bardzo kusząca.

Netflix jednak nie przejmie HBO i HBO Max? Paramount złożył nową, lepszą propozycję

W czerwcu 2025 roku Warner Bros. Discovery poinformowało, że zamierza podzielić się na dwie części: „Streaming & Studios” oraz „Global Networks”. W skład pierwszej mają wejść studia filmowe i telewizyjne oraz HBO i HBO Max, podczas gdy druga ma składać się przede wszystkim ze stacji telewizyjnych, w tym polskiego TVN.

Netflix, z uwagi na charakter swojej działalności, nie jest zainteresowany przejęciem całości Warner Bros. Discovery, a jedynie części filmowej i streamingowej, która wzmocniłaby jego pozycję na rynku. Pojawiają się głosy, że w ten sposób może nawet zyskać pozycję dominującą, a to z kolei zagrozi konkurencji, w związku z czym wiele osób jest przeciwnych temu mariażowi.

Netflix zaoferował 27,75 dolarów za każdą akcję WBD (23,25 USD w gotówce i 4,50 USD w akcjach zwykłych), co oznacza, że wartość transakcji będzie opiewała na 82,7 miliarda dolarów. Jego oferta została przyjęta, mimo że Paramount, proponował nawet 30 dolarów za akcję, chcąc przy tym przejąć całość Warner Bros. Discovery, a nie tylko jego część.

Oferta Paramount regularnie była jednak odrzucana, ale właśnie złożył kolejną, która jest uważana za znacznie bardziej atrakcyjną. Bloomberg donosi bowiem, że Warner Bros. Discovery rozważa ponowne otwarcie negocjacji z Paramount w sprawie przejęcia. Solidnym argumentem ma być deklaracja wzięcia na siebie ewentualnej kary w kwocie 2,8 miliarda dolarów za zerwanie już podpisanej umowy, a także pomoc w refinansowaniu zadłużenia WBD i obietnica rekompensaty dla akcjonariuszy, jeżeli transakcja nie zostanie sfinalizowana do końca 2026 roku.

Co przejęcie HBO i HBO Max może oznaczać dla klientów?

Według badania Mediapanel, w styczniu 2026 roku HBO Max był drugim najpopularniejszym serwisem VOD w Polsce, zaraz za Netflixem, zatem przejęcie może mieć duży wpływ na użytkowników w kraju nad Wisłą.

Niewykluczone, że po zmianie właściciela HBO Max pozostałby dostępny jako osobna usługa. Wśród potencjalnych scenariuszy jest jednak też zintegrowanie oferty obu platform w jednym katalogu i zaoferowanie dostępu do niego w niższej cenie. Niewykluczone jest również wygaszenie HBO Max, co prawdopodobnie pomogłoby ograniczyć koszty (utrzymanie jednego serwisu z pewnością byłoby tańsze niż równoczesne prowadzenie dwóch).

Pojawiają się jednak też obawy, że w dalszej przyszłości nowy właściciel mógłby podnieść ceny zarówno dla operatorów, oferujących dostęp do platform(y) w swoich pakietach (co spowodowałoby wzrost cen dla klientów), jak i osób, kupujących subskrypcję bezpośrednio. Powodem miałaby być mocniejsza pozycja i związana z tym mniejsza konkurencja na rynku serwisów VOD, tj. presja cenowa.

Przejęcie HBO Max może mieć zatem zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Również w sytuacji, gdy nowym właścicielem okaże się jednak Paramount, ponieważ jest on współposiadaczem innej platformy VOD, dostępnej w kraju nad Wisłą – mowa o SkyShowtime, który podniósł ceny subskrypcji w Polsce w styczniu 2026 roku.