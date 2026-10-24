Koniec bycia na łasce algorytmów Google. YouTube wprowadza rewolucyjną funkcję

Na YouTube zmierza szereg zmian. Google chce, aby użytkownicy dostali nieco więcej własnej przestrzeni i mogli wpływać na to, jak wygląda ich strona główna.

Użytkownicy YouTube przejmą stery – algorytm już nie będzie tak istotny?

Google sukcesywnie wprowadza zmiany w serwisie YouTube – raz niezwykle wygodne i praktyczne dla użytkowników – jak np. zapowiedź audiobooków, a innym razem irytujące. Zaledwie w trwającym październiku 2026 roku wspominaliśmy o wprowadzeniu do YouTube bocznego paska z komentarzami na komputerach oraz o zmianie lokalizacji przycisku łapki w dół w przypadku twórców i ich własnych filmów opublikowanych na YouTube.

Teraz Google zaanonsowało kolejne nowości, które mają usprawnić odkrywanie i zanurzanie się w treściach lubianych przez konkretnego użytkownika. Pomóc mają w tym niestandardowe kanały tworzone samodzielnie przez słuchaczy.

Aby stworzyć własny kanał użytkownik musi stuknąć w znaczek plusa na górze swojego kanału głównego, a następnie opisać temat, kanał lub też klimat, jaki mu odpowiada. Google jako przykład takiego opisu podaje pomóż mi się zrelaksować po pracy dzięki medytacjom z przewodnikiem trwającym mniej niż 10 minut. Następnie słuchaczowi zostanie wyświetlony kanał dostosowany do tych konkretnych zainteresowań czy potrzeb.

Warto podkreślić, że te utworzone kanały są zapisywane na górze ekranu, co sprawia, że użytkownik może do nich powrócić, gdy będzie miał ochotę. Ponadto kanały są synchronizowane pomiędzy komputerem i urządzeniem mobilnym (o ile użytkownik zaloguje się na to samo konto). Słuchacz może również zmodyfikować tekst po dotknięciu pola z tekstem zlokalizowanego na górze istniejącego już kanału.

Wygląda na to, że w praktyce użytkownik będzie mógł stworzyć własną przestrzeń i pewną formę „własnych algorytmów”, które wezmą pod uwagę jego potrzeby, zdanie i gust w kontekście rekomendowanych treści. To sprawi, że słuchacze i widzowie nie będą już zdani wyłącznie na algorytmy Google, ale otrzymają większą kontrolę.

Przebudowana strona YouTube (źródło: Google)

Nowość ma jednak kilka ograniczeń. Przede wszystkim te niestandardowe kanały wdrażane są w języku angielskim dla użytkowników 13+ z USA, gdzie udostępniane są na urządzeniach mobilnych i komputerach. Ponadto osoby bez konta YouTube Premium mogą opracować maksymalnie trzy aktywne niestandardowe kanały, natomiast subskrybenci – osiem.

Jeszcze więcej nowości na głównej stronie YouTube

Na tym jednak nie koniec zmian, gdyż Google zapowiada również nowe, bardziej płynne wrażenia z nawigacji. Dzięki serii aktualizacji aplikacji mobilnej korzystanie z zakładki Home ma być bardziej spersonalizowane – i to nie tylko przez nowe dedykowane kanały. Przeprojektowany ma zostać górny pasek, za pomocą którego użytkownicy będą mieli bezpośredni dostęp do tego, co lubią.

Kanały niestandardowe na YouTube (źródło: Google)

Ponadto Google wdraża nowe standardowe kanały w górnej części karty głównej, w tym Transmisje na żywo, Muzyka oraz Filmy i TV (dla osób z aktywną subskrypcją). Jak zaznaczono w komunikacie, nowości te pozwolą przejść do interesujących formatów za pomocą jednego kliknięcia. Warto też wspomnieć, że kanał Subskrypcje zostanie przeniesiony do górnego paska na kartę Strona główna.