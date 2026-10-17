Zmiany na YouTube. Google szykuje dwie nowości (jedna to strzał w dziesiątkę)

Na YouTube ma pojawić się nowy typ treści, który powinien zostać doceniony przez fanów książek. Natomiast już teraz niektórzy użytkownicy dostali dostęp do GIF-ów. Ponadto na YouTube Music są właśnie wdrażane przydatne etykiety.

Audiobooki mają zawitać na YouTube

Dla mnie YouTube to nie tylko platforma do oglądania filmów – mobilną aplikację traktuję również jako miejsce z podcastami. Niewykluczone, że niebawem zyskam dostęp do kolejnych treści do słuchania podczas jazdy samochodem czy spacerów z moim pieskiem. Pojawią się audiobooki.

Co prawda już teraz można znaleźć nagrania książek na YouTube, ale Google zamierza zapewnić dostęp do wielu oficjalnych audiobooków. Nie jest jeszcze pewne, jak nowość będzie działać, ale pojawiają się głosy, że ma być częścią pakietu YouTube Premium. Nie należy jednak wykluczać tego, że książki będą dostępne w wersji bezpłatnej, ale z reklamami.

W ramach YouTube Premium, a także w wariancie bezpłatnym, użytkownik może otrzymać cały miesiąc słuchania bez ograniczeń, ale niektórzy spekulują, że będzie narzucona określona liczba godzin. Ewentualnie dostaniemy opcję zakupu całych książek bez limitów słuchania.

Na ten moment rozwiązanie pozostaje we wczesnej fazie rozwoju. Ponadto Google nie potwierdziło rewelacji przedstawionych przez The Wall Street Journal. Miejmy nadzieję, że niebawem poznamy kolejne szczegóły, a omówione informacje okażą się prawdą, bo ta funkcja zapowiada się ciekawie. Jej debiut ma być zaplanowany na 2027 rok.

GIF-y w komentarzach na YouTube

Rozwiązanie zostało zapowiedziane już wcześniej, więc jego debiut na platformie nie jest zaskoczeniem. Wypada jednak odnotować, że właśnie rozpoczęty proces udostępniania dotyczy tylko wybranych użytkowników, a na powszechną dostępność możemy jeszcze trochę poczekać.

GIF-y można publikować w sekcji komentarzy pod filmami, a także pod krótkimi wideo w YouTube Shorts. Każdy opublikowany GIF musi pochodzić z biblioteki oferowanej na platformie. Nie jest jasne, czy użytkownicy w przyszłości dostaną możliwość przesyłania własnych plików.

Nie brakuje głosów, że omawiane rozwiązanie negatywnie wpłynie na sekcję komentarzy, która stanie się mniej czytelna i przejrzysta. Nie dziwi więc, że entuzjazm związany z funkcją jest raczej średni.

źródło: atomic-sniper1408 | Reddit

YouTube Music z nową etykietą dla muzyki AI

Wiele z popularnych utworów z tzw. mainstreamu trudno odróżnić od muzyki wygenerowanej przez AI. Na szczęście, YouTube postanowił pomóc użytkownikom i ogłosił wprowadzenie nowych etykiet.

Od teraz w przypadku utworów, w których sztuczna inteligencja odegrała znaczącą rolę, na stronie odtwarzacza pojawi się specjalna etykieta. Po jej dotknięciu otworzy się proste menu z dodatkowymi informacjami. Zmiana jest już wdrażana, aczkolwiek należy nastawić się, że cały proces będzie przeprowadzany stopniowo.

źródło: YouTube

Co natomiast słychać u konkurencji? Przykładowo niedawno mogliśmy dowiedzieć się, że Deezer zyskał najwyższą jakość dźwięku. Z kolei audiobooki na Spotify są już dostępne w Polsce.