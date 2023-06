Już niedługo zarabianie na YouTube będzie jeszcze prostsze

Platforma YouTube właśnie ogłosiła zmiany, które mogą przyspieszyć realizację marzenia wielu osób o zarabianiu na swoich filmach. Chodzi o zmniejszenie wymagań dla monetyzacji, wprowadzenie nowych sposobów zarabiania na Shortsach. Co teraz trzeba zrobić, by zarabiać na YouTube?

YouTube Shorts coraz bardziej popularne

YouTube Shorts, czyli krótkie filmy wyjęte niemal wprost z TikToka, zdobywają coraz większą popularność. Niedawno informowaliśmy Was o tym, że padł rekord i w ciągu jednego dnia użytkownicy YouTube odtworzyli aż 50 miliardów takich treści.

To pokazuje, że decyzja o wprowadzeniu Shorts jako odpowiedzi na popularność krótkich filmów na innych platformach, takich jak TikTok, była dobrym posunięciem, chociaż do konkurencji dalej sporo brakuje.

Od początku 2023 roku twórcy Shortsów, którzy zdobędą co najmniej tysiąc subskrybentów i osiągną wynik 10 milionów wyświetleń w ciągu 90 dni, mogą na nich zarabiać.

Dzięki temu początkujący twórcy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w Internecie, mają szansę na szybsze zarabianie. Platforma wprowadziła dla nich niższe kryteria, dzięki czemu mogą oni zyskać dostęp do możliwości uzyskania przychodów przez superpodziękowanie, superczat i supernaklejki.

Będzie łatwiej monetyzować filmy… ale nie w Polsce

Platforma ogłosiła, że po raz kolejny obniży wymagania dla twórców, którzy chcą korzystać z monetyzacji filmów przez Program Partnerski YouTube w 2023 roku. Nowe wymagania są znacznie niższe zarówno dla regularnych filmów, jak i Shorts.

Od teraz, nowe wymagania dla monetyzacji w 2023 roku są następujące:

Dla filmów: 500 subskrybentów, 3 ważne publiczne przesyłania w ciągu 90 dni, 3000 godzin oglądania w ciągu ostatniego roku.

Dla Shorts: 3 miliony ważnych publicznych wyświetleń Shorts w ciągu 90 dni.

Nowe wymagania dotyczące monetyzacji (źródło: YouTube)

Wcześniej, serwis wymagał 1000 subskrybentów, 4000 godzin oglądania lub 10 milionów wyświetleń Shorts dla monetyzacji (te zasady wciąż obowiązują w Polsce). Nowe wymagania znacznie obniżają te wartości, co daje twórcom szansę na zarabianie na swoich filmach znacznie wcześniej. Odblokowane zostaną również opcje finansowania twórców przez fanów, takie jak superpodziękowanie, superczat i supernaklejki.

Nowe wymagania nie będą obowiązywać dla wszystkich użytkowników na całym świecie. Na razie zmiany wdrożone zostaną tylko w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Tajwanie i Korei Południowej.

We wpisie na swoim blogu YouTube dodaje, że jego narzędzie Shopping rozszerza swoje narzędzie zakupów partnerskich na wszystkich twórców z USA, którzy mają więcej niż 20000 subskrybentów.

Widać, że YouTube jest zdecydowanie na dobrej drodze do ułatwienia twórcom zarabiania na swojej platformie. Zmniejszenie wymagań dla monetyzacji filmów to krok, który z pewnością przyciągnie więcej twórców. Liczymy na to, że nowe zasady zostaną wdrożone także w innych regionach, w tym w Europie.