Twoje dziecko będzie zachwycone, gdy dostanie taki smartwatch

Do sprzedaży w Polsce trafiły nowe smartwatche dla dzieci. Ich ceny zaczynają się już od 99 złotych. Twoja pociecha z pewnością ucieszy się z takiego zegarka.

Nowe smartwatche dla dzieci Maxcom z serii Transformers

Od dziś klienci w Polsce mogą kupić smartwatch dla dziecka Maxcom Transformers TF01, Maxcom Transformers TF09 i Maxcom Transformers TF20. Ich rynkowy debiut właśnie teraz nie jest przypadkowy, bowiem już 7 kwietnia 2026 roku na platformie Netflix będzie miał premierę film Transformers: Początek.

źródło: Maxcom

Każdy z modeli oferuje monitorowanie aktywności fizycznej – liczenie kroków i spalonych kalorii, a także wbudowane gry, które mają rozwijać refleks i logiczne myślenie oraz wspierać koncentrację. Ponadto wszystkie smartwatche dla dzieci z serii Maxcom Transformers oddają do dyspozycji przydatne na co dzień narzędzia, takie jak kalkulator, kalendarz czy alarm.

Smartwatche dla dziecka Maxcom Transformers TF01 mają prostokątny wyświetlacz o przekątnej 1,75 cala i rozdzielczości 240×296 pikseli oraz akumulator o pojemności 500 mAh, który ma zapewnić do 10 dni pracy, a także obudowę o odporności IP67.

Smartwatch dla dziecka Maxcom Transformers TF09 ma nieco większy ekran, bo o przekątnej 1,83 cala i rozdzielczości 240×284 pikseli. Równocześnie wyposażono go w akumulator o mniejszej pojemności – 350 mAh, który ma wystarczyć na (maksymalnie) 7 dni działania. Jego obudowa również cechuje się odpornością, zgodną z kryteriami klasy IP67.

Z kolei smartwatch dla dziecka Maxcom Transformers TF20 ma okrągły wyświetlacz o średnicy 1,32 cala i wysokiej rozdzielczości 466×466 pikseli oraz akumulator zapewniający do 7 dni pracy (jego pojemność to 220 mAh) i obudowę o odporności IP68.

Ponadto oferuje on niedostępną w pozostałych dwóch zegarkach funkcję przeprowadzania rozmów głosowych z jego poziomu (wymagane jest jednak połączenie ze smartfonem).

Warto też dodać, że żaden z ww. smartwatchy nie ma GPS.

Ile kosztuje nowy smartwatch dla dziecka Maxcom z serii Transformers?