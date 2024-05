Nowe Sony Xperia 1 VI i 10 VI oficjalnie! Nie szukaj zmian na zewnątrz

Marka Sony zaprezentowała swoje najnowsze smartfony na 2024 rok. Obok flagowej, najbardziej wyczekiwanej Xperii 1 VI, która ma być zaawansowanym telefonem dla miłośników fotografii, producent pokazał także model Xperia 10 VI celujący w średnią półkę. Na jakie nowości postawiono i co się zmieniło względem poprzedników? Przejdźmy przez kluczowe elementy specyfikacji oraz funkcji obu tych urządzeń.

Sony Xperia 1 VI ma być wymarzonym smartfonem fotografa

Rzeczą raczej bezdyskusyjną jest fakt, że Sony jest bardzo konsekwentne, jeśli chodzi o wzornictwo swoich smartfonów. Nowa Xperia 1 VI wygląda w zasadzie identycznie, co jej Xperia 1 V i niemal tak samo, jak parę poprzednich modeli. Jestem jednak w stanie uwierzyć, że takie podejście znajduje swoich fanów wśród osób, które cenią sobie maksymalnie prosty design.

Wyróżnikiem tego modelu mają być ponadprzeciętne możliwości fotograficzne, więc tym razem to od nich zaczniemy. Jak nietrudno dostrzec, Xperia 1 VI została wyposażona w zestaw trzech obiektywów – ultraszeroki, główny oraz teleobiektyw.

Jako jednostkę główną Sony zastosowało matrycę Exmor T, a dzięki wsparciu (a jakże!) sztucznej inteligencji dynamika i poziom szumów ma rzekomo dorównywać poziomowi aparatów pełnoklatkowych. Producent chwali się nowym teleobiektywem o zmiennej ogniskowej w zakresie 85 – 170 mm, zatem maksymalna wartość zbliżenia optycznego wynosi tu do 7,1x. Oprócz tego, pozwala on na robienie zdjęć makro z minimalną odległością ostrzenia wynoszącą 4 cm przy powiększeniu około 2x.

Wiele osób (w tym recenzentów) narzekało na miszmasz, który obecny jest w smartfonach Sony, jeśli chodzi o mnogość aplikacji do obsługi aparatu. Zdaje się, że producent poniekąd wysłuchał użytkowników, bowiem w Xperii 1 VI zaimplementowano zmienioną apkę, która ma oferować znacznie wygodniejszy w użytkowaniu interfejs.

Na froncie znalazł się wyświetlacz OLED powered by Bravia, który wyposażono w algorytmy AI (znowu) z technologią remasteringu obrazu, mające zapewniać lepszą kolorystykę, wyższy kontrast i ostrzejszy obrazek. Jasność panelu ma być wyższa o 50%, co powinno ułatwić korzystanie ze smartfona w słońcu. Zmalała rozdzielczość ekranu – 4K, z którego wręcz słynęły ostatnie Xperie, zastąpiono Full HD+. Nie zabrakło adaptacyjnego odświeżania 120 Hz.

Świetne wrażenia multimedialne mają zapewniać także głośniki stereo ulokowane z przodu oraz złącze słuchawkowe 3,5 mm z nowym, zaawansowanym obwodem audio. Sony Xperia 1 VI może pochwalić się także obsługą Bluetooth LE Audio, Snapdragon Sound i autorskiego kodeku LDAC, przez co urządzenie szczyci się certyfikatami Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless.

Wydajność – jak na flagowca z krwi i kości przystało – zapewni użytkownikom najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chłodzony komorą parową, która ma dbać o właściwą temperaturę urządzenia także pod obciążeniem. Producent zastosował tu też funkcje związane z mobilnym gamingiem, a to między innymi za sprawą Snapdragon Elite Gaming.

Smartfon został wyposażony w akumulator, którego pojemność wynosi 5000 mAh, zatem dokładnie tyle samo, co w Xperii 1 V. Tutaj Sony chwali się, że bateria ma pozwalać na dwa dni użytkowania lub ciągłego odtwarzania filmów przez nawet 36 godzin – czy tak rzeczywiście jest, przekonamy się podczas testów tego modelu.

Sony Xperia 10 VI – kompaktowe wymiary i bateria na dwa dni

O ile Xperia 1 VI ma być w domyśle smartfonem bezkompromisowym, tak Xperia 10 VI to przedstawiciel urządzeń uplasowanych w średniej półce, co pokazuje już pierwszy rzut oka na specyfikację. Sercem Xperii 10 VI jest procesor Snapdragon 6 Gen 1, zatem nie będzie to wydajnościowa bestia, ale spokojnie powinna radzić sobie z codziennymi zadaniami.

Jednak jednym z kluczowych aspektów tego modelu ma nie być jego wydajność, a kompaktowość. Smartfon ma 155 mm długości i 68 mm szerokości przy wadze wynoszącej również mało, bo zaledwie 164 gramy. To może być cecha, dzięki której osoby szukające kompaktowego smartfona skierują swoje zainteresowanie ku Xperii 10 VI. Cała obudowa może pochwalić się także odpornością na pyły i wodę zgodnie ze standardem IP65/68.

Front wypełnia ekran OLED, którego przekątna to 6,1 cala, rozdzielczość wynosi Full HD+, a częstotliwość odświeżania to 120 Hz. Sony chwali się tutaj zastosowaniem technologii Triluminous Display for mobile, która rzekomo czerpie z rozwiązań znanych z telewizorów Sony Bravia. Wyświetlacz jest pokryty szkłem Gorilla Glass Victus.

fot. materiały prasowe

Podobnie jak droższy model, Xperia 10 VI może pochwalić się złączem słuchawkowym Jack 3,5 mm. Nie zabrakło tu także głośników stereo umieszczonych z przodu na ramkach wyświetlacza i systemu DSEE Ultimate, a o wysoką jakość dźwięku po Bluetooth zadba kodek LDAC.

Na pleckach znalazły się dwa obiektywy – ultraszerokokątny oraz główny z optyczną stabilizacją obrazu. Aparat modelu 10 VI pozwala nam na szybkie korzystanie z dwóch ogniskowych: 16, 26 i 52 mm, przy czym ta ostatnia to oczywiście wycinek z głównej matrycy stanowiący zbliżenie 2x.

Całość zasila akumulator 5000 mAh, który wedle zapewnień producenta ma pozwalać na uzyskanie nawet dwóch dni pracy na jednym naładowaniu, a sama bateria ma zachowywać dobry stan przez trzy lata. Pomóc ma w tym też funkcja adaptacyjnego ładowania i ochrona przed przeładowaniem ogniwa.

7.5 Ocena 9.5 Ocena

Ceny i dostępność – tanio to już było

Dotarliśmy do najmniej przyjemniej części – ile to wszystko kosztuje. Zaczynając mniej boleśnie, od tańszego modelu, Xperia 10 VI została wyceniona na 1900 złotych i będzie dostępna w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, białej oraz czarnej.

Jeśli zaś chodzi o flagową Xperia 1 VI, ta podobnie jak zeszłoroczna iteracja, pojawi się na rynku w kolorach czarnym, platynowo-srebrnym oraz khaki, czyli ciemnozielonym. A teraz, jeśli stoicie, to lepiej usiądźcie. Cena tego modelu została ustalona na 6500 złotych za wariant z pamięcią 256 GB – i ma on być jedynym dostępnym w Europie.

W tym roku, na start sprzedaży – na szczęście – nie musimy czekać nazbyt długo, jak to miewało miejsce w poprzednich latach. Przedsprzedaż Sony Xperia 1 VI rusza jutro, a zatem 16 maja, z kolei na otwarcie zamówień premierowych na model Xperia 10 VI musimy poczekać do 23 maja.