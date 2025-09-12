Mały ekran i przycisk aparatu? Oto Sony Xperia 10 VII

O jego nadejściu mówiło się od wielu miesięcy, a teraz wreszcie oficjalnie został zaprezentowany. Smartfon Sony Xperia 10 VII ma design, który nie wszystkim przypadnie do gustu, ale też charakterystykę, która na pewno znajdzie amatorów.

Nowy wygląd, nowy przycisk i nowe, lepsze aparaty – oto smartfon Sony Xperia 10 VII

Zacznijmy od konstrukcji i designu. Smartfon Sony Xperia 10 VII zachował znany z ubiegłorocznego modelu Xperia 10 VI wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości Full HD+. Pozostaje więc jednym z nielicznych reprezentantów kategorii smartfonów z małym ekranem.

Warto jednak zauważyć, że częstotliwość odświeżania wzrosła z 60 do 120 Hz (nareszcie!), a proporcje zmieniły się z 21:9 na 19,5:9. Panel otoczony jest też przez stosunkowo grube ramki, ale dzięki temu „oko” przedniej kamery nie nachodzi na ekran, co również spotykane jest niezwykle rzadko.

Sony Xperia 10 VII (fot. Sony)

Kompletnemu przeprojektowaniu uległ tył urządzenia. Wyspa w kształcie pigułki została powiększona, a jej orientacja zmieniona z wertykalnej na horyzontalną. Tam też trafiło logo Sony. To nie koniec zmian, a najciekawsza z nich kryje się na prawej krawędzi. Otóż pojawił się tam dodatkowy przycisk, umożliwiający szybkie uruchomienie aparatu i wykonanie zdjęcia.

Skoro już o zdjęciach mowa, najnowszy członek rodziny Xperia został wyposażony przede wszystkim w główny sensor 50 Mpix w formacie 1/1,56″ z f/1.9 i optyczną stabilizacją obrazu, oferujący wybór pomiędzy dwiema ogniskowymi: 24 lub 48 mm. Towarzyszy mu czujnik 13 Mpix (1/3″) z ultraszerokokątnym obiektywem 16 mm (f/2.4). Oba przetworniki zostały zwiększone i mają cechować się lepszym działaniem, szczególnie w słabszym oświetleniu.

Sony Xperia 10 VII (fot. Sony)

Co jeszcze ma do zaoferowania nowy smartfon Sony Xperia 10 VII?

Sercem smartfona jest chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, co oznacza minimalny krok naprzód względem Snapdragona 6 Gen 1 zainstalowanego u poprzednika. Niezmiennie procesorowi towarzyszy 8 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki. Nie zmieniła się też pojemność akumulatora (5000 mAh), ale producent obiecuje do 2 dni działania na jednym ładowaniu i dobrą kondycję ogniwa nawet po czterech latach.

Sony Xperia 10 VII (fot. Sony)

Do tego dochodzi system Android 15. Firma Sony zobowiązała się w dodatku do wypuszczenia czterech dużych aktualizacji (a więc do Androida 16, 17,18 i 19) oraz do udostępniania aktualizacji zabezpieczeń przez 6 lat. Producent nie zapomniał też o integracji ze sztuczną inteligencją Google Gemini oraz funkcją Circle to Search.

Dopełnieniem całości są nowe, skierowane do przodu głośniki. Mają zapewniać pełniejsze brzmienie i mocniejsze basy niż u poprzednika. A skoro o nim mowa, to porównajmy sobie kluczowe cechy obu modeli. Tabelkę znajdziesz tuż pod materiałem wideo.

Specyfikacja Sony Xperia 10 VII vs Sony Xperia 10 VI – porównanie

Sony Xperia 10 VII Sony Xperia 10 VI Wyświetlacz 6,1 cala,

OLED,

120 Hz,

2340×1080 pikseli,

Gorilla Glass Victus 2 6,1 cala,

OLED,

60 Hz,

2520×1080 pikseli,

Gorilla Glass Victus Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm; 2,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; 2,2 GHz) Pamięć 8 GB RAM,

128 GB na pliki 8 GB RAM,

128 GB na pliki Aparaty 50 Mpix (f/1.9) z OIS,

13 Mpix (f/2.4) – ultraszerokokątny;

przód: 8 Mpix (f/2.0) 48 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 8 Mpix (f/2.0) Akumulator 5000 mAh 5000 mAh Wymiary 153×72×8,3 mm 155×68×8,3 mm Waga 168 gramów 164 gramy Odporność IP68 IP68

Ile kosztuje smartfon Sony Xperia 10 VII?

Polski oddział firmy Sony nie podzielił się na razie sugerowaną ceną nowego modelu. Ogólnie jednak w Europie smartfon Xperia 10 VII został wyceniony na 449 euro (równowartość ~1915 złotych).