Mały ekran i przycisk aparatu? Oto Sony Xperia 10 VII

O jego nadejściu mówiło się od wielu miesięcy, a teraz wreszcie oficjalnie został zaprezentowany. Smartfon Sony Xperia 10 VII ma design, który nie wszystkim przypadnie do gustu, ale też charakterystykę, która na pewno znajdzie amatorów.
Nowy wygląd, nowy przycisk i nowe, lepsze aparaty – oto smartfon Sony Xperia 10 VII
Zacznijmy od konstrukcji i designu. Smartfon Sony Xperia 10 VII zachował znany z ubiegłorocznego modelu Xperia 10 VI wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości Full HD+. Pozostaje więc jednym z nielicznych reprezentantów kategorii smartfonów z małym ekranem.
Warto jednak zauważyć, że częstotliwość odświeżania wzrosła z 60 do 120 Hz (nareszcie!), a proporcje zmieniły się z 21:9 na 19,5:9. Panel otoczony jest też przez stosunkowo grube ramki, ale dzięki temu „oko” przedniej kamery nie nachodzi na ekran, co również spotykane jest niezwykle rzadko.
Kompletnemu przeprojektowaniu uległ tył urządzenia. Wyspa w kształcie pigułki została powiększona, a jej orientacja zmieniona z wertykalnej na horyzontalną. Tam też trafiło logo Sony. To nie koniec zmian, a najciekawsza z nich kryje się na prawej krawędzi. Otóż pojawił się tam dodatkowy przycisk, umożliwiający szybkie uruchomienie aparatu i wykonanie zdjęcia.
Skoro już o zdjęciach mowa, najnowszy członek rodziny Xperia został wyposażony przede wszystkim w główny sensor 50 Mpix w formacie 1/1,56″ z f/1.9 i optyczną stabilizacją obrazu, oferujący wybór pomiędzy dwiema ogniskowymi: 24 lub 48 mm. Towarzyszy mu czujnik 13 Mpix (1/3″) z ultraszerokokątnym obiektywem 16 mm (f/2.4). Oba przetworniki zostały zwiększone i mają cechować się lepszym działaniem, szczególnie w słabszym oświetleniu.
Co jeszcze ma do zaoferowania nowy smartfon Sony Xperia 10 VII?
Sercem smartfona jest chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, co oznacza minimalny krok naprzód względem Snapdragona 6 Gen 1 zainstalowanego u poprzednika. Niezmiennie procesorowi towarzyszy 8 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki. Nie zmieniła się też pojemność akumulatora (5000 mAh), ale producent obiecuje do 2 dni działania na jednym ładowaniu i dobrą kondycję ogniwa nawet po czterech latach.
Do tego dochodzi system Android 15. Firma Sony zobowiązała się w dodatku do wypuszczenia czterech dużych aktualizacji (a więc do Androida 16, 17,18 i 19) oraz do udostępniania aktualizacji zabezpieczeń przez 6 lat. Producent nie zapomniał też o integracji ze sztuczną inteligencją Google Gemini oraz funkcją Circle to Search.
Dopełnieniem całości są nowe, skierowane do przodu głośniki. Mają zapewniać pełniejsze brzmienie i mocniejsze basy niż u poprzednika. A skoro o nim mowa, to porównajmy sobie kluczowe cechy obu modeli. Tabelkę znajdziesz tuż pod materiałem wideo.
Specyfikacja Sony Xperia 10 VII vs Sony Xperia 10 VI – porównanie
|Sony Xperia 10 VII
|Sony Xperia 10 VI
|Wyświetlacz
|6,1 cala,
OLED,
120 Hz,
2340×1080 pikseli,
Gorilla Glass Victus 2
|6,1 cala,
OLED,
60 Hz,
2520×1080 pikseli,
Gorilla Glass Victus
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm; 2,4 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm; 2,2 GHz)
|Pamięć
|8 GB RAM,
128 GB na pliki
|8 GB RAM,
128 GB na pliki
|Aparaty
|50 Mpix (f/1.9) z OIS,
13 Mpix (f/2.4) – ultraszerokokątny;
przód: 8 Mpix (f/2.0)
|48 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;
przód: 8 Mpix (f/2.0)
|Akumulator
|5000 mAh
|5000 mAh
|Wymiary
|153×72×8,3 mm
|155×68×8,3 mm
|Waga
|168 gramów
|164 gramy
|Odporność
|IP68
|IP68
Ile kosztuje smartfon Sony Xperia 10 VII?
Polski oddział firmy Sony nie podzielił się na razie sugerowaną ceną nowego modelu. Ogólnie jednak w Europie smartfon Xperia 10 VII został wyceniony na 449 euro (równowartość ~1915 złotych).