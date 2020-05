Xiaomi dostarczyło na rynek ponad milion sztuk Mi 10 i Mi 10 Pro. Teraz ktoś musi je kupić

Xiaomi stuknęło 10. lat, więc przyszedł czas na zmiany. Firma drastycznie zrewidowała swoje podejście do flagowców, czego efektem są najdroższe w historii marki smartfony z serii Mi. Producent zdaje się jednak wierzyć w ich popularność wśród klientów, bowiem dostarczył na rynek już ponad milion egzemplarzy Mi 10 i Mi 10 Pro. Teraz tylko ktoś musi je kupić.

Sprzedaż smartfonów Xiaomi w pierwszym kwartale 2020 roku

Jak podaje Xiaomi, w pierwszych trzech miesiącach br. wielkość dostaw smartfonów osiągnęła 29,2 mln sztuk i była o 4,7% większa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Producent poinformował też, że po dwóch miesiącach od premiery, która miała miejsce 13 lutego 2020 roku, poziom dostaw Mi 10 i Mi 10 Pro przekroczył milion sztuk.

Xiaomi nie używa określenia „sprzedaż”, co można rozumieć w ten sposób, że nie wszystkie dostarczone na rynek smartfony znalazły już nabywców. Możemy się zatem tylko domyślać, ile sztuk najnowszych flagowców rzeczywiście zostało kupionych. Nie najniższe ceny nie zachęcają do zakupu, ale jednocześnie ich stosunek do oferowanych możliwości wciąż jest bardzo atrakcyjny – klienci bowiem nie przepłacają aż tyle, ile w przypadku high-endów konkurencji.

Xiaomi poinformowało również, że wskaźnik ASP (ang. average selling price; pol. średnia cena sprzedaży) w przypadku smartfonów, w porównaniu do Q1 2019, wzrósł w Chinach kontynentalnych o 18,7%, a na rynkach zagranicznych o 13,7%. To przede wszystkim zasługa wspomnianych już Mi 10 i Mi 10 Pro, ale prawdopodobnie też Mi Note 10, który także jest dość drogi.

Wyniki finansowe Xiaomi za pierwszy kwartał 2020 roku

Przychody Xiaomi w segmencie smartfonów osiągnęły w pierwszym kwartale 2020 roku poziom 30,3 mld juanów, co oznacza wzrost o 12,3% rok do roku. Całe Xiaomi Corporation odnotowało natomiast za ten okres przychody w wysokości 49,7 mld juanów (+13,6% r/r), z czego aż 24,8 mld, czyli prawie połowa, pochodziło z zagranicy – to pierwsza taka sytuacja w historii tej firmy. Zysk netto (nieskorygowany o MSSF) za Q1 2020 miał zaś wartość 2,3 mld juanów (+10,6% r/r).

Producent ujawnił również, że w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku nakłady na dział R&D (odpowiedzialny za badania i rozwój) wyniosły 1,9 mld juanów i były wyższe o 13,4% niż w Q1 2019.

