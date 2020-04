Od jutra kupisz smartfony i inne urządzenia Xiaomi w niższych cenach

Dokładnie 10 lat temu, 6 kwietnia 2010 roku, Xiaomi zainaugurowało swoją działalność na rynku. Z tej okazji firma, w ramach kolejnej edycji Xiaomi Mi Fan Festival, przygotowała szereg promocji, dzięki którym klienci będą mogli kupić smartfony i inne urządzenia tej marki w niższych cenach. W pierwszym przypadku mogą przy okazji liczyć na cenny prezent.

Mimo że pierwsze wydarzenia związane z tegorocznym Xiaomi Mi Fan Festival już się rozpoczęły wraz z początkiem tego miesiąca, to prawdziwa gratka czeka na klientów dopiero od jutra. Od wtorku 7 kwietnia do poniedziałku 13 kwietnia 2020 roku będą bowiem mogli kupić osiem produktów Xiaomi w obniżonych cenach. Producent zdecydował się przecenić następujące pozycje:

Redmi 7A za 349 złotych,

Redmi Note 8 Pro 64 GB za 999 złotych,

Redmi Note 8 Pro 128 GB za 1099 złotych,

Redmi 8A za 499 złotych,

Xiaomi Mi Note 10 za 1999 złotych,

Xiaomi Air Purifier 3H za 599 złotych,

Xiaomi Handheld Vacuum za 599 złotych,

Xiaomi Mi Scooter Pro za 1899 złotych.

Mimo że nie są to zabójczo wysokie obniżki, to w zależności od produktu, można oszczędzić nawet do 300 złotych. Jeśli nie chcecie czekać do jutra, już od dzisiaj możecie kupić Xiaomi Mi Note 10 8 GB/256 GB w kolorze Aurora Green w sklepie x-kom za 1999 złotych. Co więcej, do każdego zakupionego w dniach od 1 do 12 kwietnia 2020 roku smartfona Xiaomi dodaje za darmo półroczną gwarancję na ekran – jeśli użytkownik uszkodzi go nawet ze swojej winy (aczkolwiek nie celowo), producent wymieni go bezpłatnie (ale tylko jeden raz). Aby jednak skorzystać z tej oferty, należy kupić urządzenie w oficjalnej polskiej dystrybucji. Regulamin znajdziecie na stronie Xiaomi (PDF).

Przy okazji warto też przypomnieć, że jeśli ktoś zdecyduje się zamówić w przedsprzedaży Xiaomi Mi 10 w konfiguracji 8 GB/256 GB za 3999 złotych, to za 1 zł może dobrać telewizor Xiaomi Mi TV 4A 32″. Oferta obowiązuje od 7 kwietnia, od godziny 14:00, do 14 kwietnia 2020 roku i jest limitowana.

W ramach Mi Fan Festival 2020 Xiaomi przygotowało również specjalną grę pt. „Smart Space”. Zdobyte w rozgrywce diamenty można wymienić na vouchery na np. zniżki na zakup sprzętu Xiaomi czy darmową dostawę. Gra jest dostępna na stronie Xiaomi.

To jeszcze nie koniec ofert z okazji MFF 2020. Jutro, tj. 7 kwietnia 2020 roku, na stronie sklepu Mi-home.pl oraz w mediach społecznościowych Xiaomi Polska (YouTube, Facebook), o godzinie 13:00 rozpocznie się livestream, podczas którego zaprezentowane zostaną najnowsze produkty marki (Mi 10, Mi Robot Vacuum Mop Pro i Mi TV) oraz prowadzone będą konkursy z nagrodami i ujawniane nowe promocje, z rabatami nawet do 50%.

Źródło: informacja prasowa

