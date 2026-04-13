Xiaomi rozwiązało worek z nowościami

Do portfolio Xiaomi dołącza kilka ciekawych nowości. Znajdzie się coś do czyszczenia podłóg oraz chłodzenia pomieszczeń.

Nowa szorowarka Xiaomi – co potrafi mop elektryczny Mijia Floor Scroober 5 Max?

W marcu 2026 roku chińska marka zaanonsowała szorowarkę Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Max. Teraz do linii tych sprytnych produktów czyszczących dołącza kolejny model, a jest nim Mijia Floor Scrubber 5 Pro. Ten nowy odkurzacz i mop w jednym generuje parę o temperaturze 160ºC, dzięki czemu ma skutecznie pozbywać się uporczywych plam i brudu z podłóg twardych.

Urządzenie zostało wyposażone w podgrzewacz wody o mocy 300 W, wytwarzający 2850 miligramów pary na minutę. Dodatkowym wsparciem w czyszczeniu jest niebieskie światło uwidaczniające brud w trudnodostępnych miejscach. Mijia Floor Scrubber 5 Pro oferuje siłę ssania 26 tysięcy Paskali oraz szczotkę obrotową obracającą się z prędkością 400 obrotów na minutę. Xiaomi wyposażyło nową szorowarkę w specjalne grzebienie zapobiegające splątaniu włosów i sierści.

Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Pro (źródło: Gizmochina)

Warto podkreślić, że po zakończonym cyklu sprzątania urządzenie może automatycznie się wyczyścić korzystając z wody o temperaturze 100ºC. Jak twierdzi Gizmochina, dezynfekcja obejmuje szczotkę obrotową i elementy wewnętrzne, zapobiegając wytwarzaniu się nieprzyjemnych zapachów czy pleśni.

Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Pro wyposażono w akumulator o pojemności 4000 mAh, co ma pozwolić na czyszczenie podłóg przez 40 minut. Urządzenie oferuje dwa zbiorniki – na wodę czystą (1000 mililitrów) i na wodę brudną (700 mililitrów). Użytkownik ma do wyboru kilka trybów pracy – standardowy, parowy, absorpcji wody i mocny.

Chłodzenie pomieszczeń według Xiaomi – debiutują dwa nowe klimatyzatory

Chińska firma zapowiedziała również nowe produkty chłodzące. Jednym z nich jest wolnostojący klimatyzator Mijia Natural Wind (3HP). Urządzenie oferuje przepływ powietrza o wydajności 1752 m3/h i kąt nawiewu o szerokości 115 stopni, a także równomierne rozprowadzanie powietrza w odległości do 13 metrów.

Jak wspomina źródło, sprzęt zapewnia ekspresowe grzanie (30 sekund) i chłodzenie (60 sekund), a także działa w warunkach ekstremalnych od -32ºC (grzanie) do 60ºC (chłodzenie). Mijia Natural Wind (3HP) zadebiutował na rodzimym rynku w cenie 4299 juanów (~ 2290 złotych).

Xiaomi Mijia Natural Wind (źródło: Gizmochina)

W marcu 2026 roku do grona klimatyzatorów montowanych na ścianie marki Xiaomi dołączył wyjątkowy model Mijia Human-Sensing Wind 1.5HP, który wie więcej niż inne. Teraz portfolio to powiększa się o model Mijia Strong Air Super AC wyposażony w wentylator o średnicy 118 milimetrów i dwa deflektory powietrza oferujące przepływ do 900 m3/h.

Nowy klimatyzator może schłodzić powietrze w pomieszczeniu w zaledwie 15 sekund lub ogrzać je w 30 sekund, a zakres pracy obejmuje temperatury 55ºC (chłodzenie) i -15ºC (grzanie). Xiaomi Mijia Strong Air Super AC wyceniono na 2699 juanów (~ 1440 złotych).