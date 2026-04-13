Ten smartfon jest niby gamingowy. I niby „Pro”

Model Nubia Neo 5 Pro dołączył do rodziny gamingowych smartfonów w przystępnych cenach. Jego specyfikację trudno nazwać imponującą, choć ma parę argumentów, które mogą przemówić do wyobraźni miłośników elektronicznej rozrywki.

Smartfon Nubia Neo 5 Pro zadebiutował. Powstał z myślą o graczach, ale…

Choć dopisek Pro mógłby sugerować potwora, w rzeczywistości mamy tu do czynienia ze średniopółkowcem, i to wcale nie z kategorii tych najmocniejszych. Jego sercem jest procesor Unisoc T9100, któremu towarzystwa dotrzymuje 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Raczej nie spodziewałbym się zdumiewającej wydajności.

Nubia Neo 5 Pro ma również akumulator o pojemności 6000 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 80 W. Do tego dochodzi całkiem spore chłodzenie (z sekcją o powierzchni 4083 mm2, ale bez fizycznego wentylatora znanego z modelu Nubia Neo 5 GT). Dla graczy niemałe znaczenie będą miały jeszcze haptyczne spusty na krawędziach obudowy oraz technologia Magic Touch 3.0 zapewniająca odpowiednie rejestrowanie dotyku nawet przy wilgotnych palcach. Skoro zaś już przy tym elemencie jesteśmy…

Nubia Neo 5 Pro (źródło: Nubia/GizChina)

Do wyświetlania obrazu służy 6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z przodu znajduje się również aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix, a system fotograficzny z tyłu tworzą główny aparat z 50 Mpix sensorem i wspierający go czujnik 2 Mpix do pomiaru głębi. Nie zabrakło też głośników stereo z DTS:X Ultra, a dopełnieniem całości są moduły 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth i NFC.

Nubia Neo 5 Pro (źródło: Nubia)

Ile kosztuje Nubia Neo 5 Pro?

Smartfon Nubia Neo 5 Pro pojawił się już na rynku filipińskim, gdzie kosztuje 14999 pesos (równowartość ~905 złotych). Na razie nie wiadomo nic na temat szerszej dostępności, ale model ten widnieje na oficjalnych, globalnych stronach marki Nubia i jej matki: ZTE.

Pod względem specyfikacji, jak i ceny urządzenie plasuje się więc poniżej modelu z dopiskiem GT (z procesorem MediaTek Dimensity 7400, ekranem 144 Hz i wspomnianym wcześniej wentylatorem), ale wyżej niż podstawowa Nubia Neo 5 (z ładowaniem 45 W i wyświetlaczem o rozdzielczości 900p).

W przygotowaniu jest również Nubia Neo 5 Max z olbrzymim, bo aż 7,5-calowym ekranem oraz akumulatorem o pojemności 7000 mAh.