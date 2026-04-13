Nowa aplikacja Elona Muska. Staje do walki z największymi

Należący do Elona Muska serwis X już niebawem zyska osobną aplikację do prowadzenia rozmów. Komunikator XChat ma stanowić realną alternatywę dla największych rywali w tej kategorii, takich jak Messenger czy WhatsApp.

XChat – komunikator Elona Muska jest już gotowy do debiutu

Usługa XChat została wprowadzona pod koniec 2025 roku. Umożliwia ona wygodne prowadzenie prywatnych rozmów w ramach sieci społecznościowej, która swego czasu była znana jako Twitter, ale po przejęciu jej przez Elona Muska została przemianowana na X. Lada chwila komunikator będzie dostępny w formie osobnej aplikacji – gotowej do podjęcia walki z Messengerem i WhatsAppem.

W sklepie App Store pojawiła się karta aplikacji XChat z informacją, że użytkownicy będą mogli pobrać ją na swoje iPhone’y i iPady od 17 kwietnia 2026 roku. Podobnie jak WhatsApp, oferować ma pełne szyfrowanie end-to-end (tak czatów, jak i przesyłanych plików), aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa rozmów. To rozwiązanie, które praktycznie uniemożliwia przejęcie treści, ponieważ jest ona szyfrowana zanim opuści urządzenie nadawcy i rozszyfrowywana dopiero na urządzeniu odbiorcy.

Co poza silnym szyfrowaniem zaoferuje XChat?

Poza szyfrowaniem, aplikacja XChat umożliwi również:

edytowanie i kasowanie wiadomości (u wszystkich uczestników rozmowy),

blokowanie zrzutów ekranu (dla dodatkowej ochrony),

wysyłanie wiadomości znikających po określonym czasie,

a także tworzenie czatów grupowych (nawet dla 481 osób).

Aplikacja pozwoli na prowadzenie rozmów indywidualnych i grupowych z każdym użytkownikiem platformy X. Będzie można ze sobą zarówno pisać i przesyłać notatki głosowe, jak i klasycznie gadać (nie tylko w formie audio, ale też wideo). Wszystko to zaś absolutnie bez reklam – jak zachwalają twórcy.

Na razie wspomina się jedynie o premierze na urządzeniach Apple w Stanach Zjednoczonych. Nie wiemy jeszcze, kiedy aplikacja XChat stanie się dostępna dla pozostałych użytkowników.

Zanim XChat nie trafi na Androida, raczej nieprędko będzie mógł być rozpatrywany jako realne zagrożenie dla aplikacji grupy Meta. Inna sprawa, czy w ogóle kiedykolwiek dorośnie do takiej roli.