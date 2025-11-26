Nowy tablet Huawei to mocny zawodnik. Powalczy z najlepszymi

Huawei zapewnił nam sporo atrakcji. Wraz z innymi urządzeniami, zadebiutował Huawei MatePad Edge, czyli tablet mający walczyć z topowymi iPadami.

Huawei MatePad Edge zapowiada się świetnie

Zarówno fani firmy, jak i wszyscy pozostali miłośnicy gadżetów, z pewnością nie mają powodów do narzekania na nudę. Zadebiutował składany Huawei Mate X7, pokazano wybitną fotograficznie serię Huawei Mate 80, a do tego poznaliśmy ekstremalnie drogiego Huawei Watch Ultimate Design Masterpiece Purple Gold Edition.

To jednak nie koniec nowości. Chińczycy pochwalili się też nowym tabletem, który ma konkurować chociażby z iPadem Pro czy urządzeniami Microsoft Surface. Huawei MatePad Edge to bowiem sprzęt stworzony dla wymagających klientów. Oczywiście należy pamiętać, że oprogramowanie – mimo iż pomysłowe i dopracowane – niekoniecznie będzie równie atrakcyjne dla klienta spoza Chin, jak iPadOS czy Android. Mimo tego, specyfikacja i funkcje robią wrażenie.

Huawei MatePad Edge wyposażony jest w 14,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3120 x 2080 pikseli, jasności do 1000 nitów i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. We wnętrzu aluminiowej, smukłej (6,85 mm) i stosunkowo lekkiej obudowy (789 g), montowany jest procesor Kirin X90 lub Kirin X90A. Producent twierdzi, że nowy układ może konkurować z Apple M5, a względem poprzednika osiągnięto 3,8-krotną poprawę. Do tego dochodzi od 16 do 32 GB RAM oraz od 256 GB do 2 TB przestrzeni na dane użytkownika.

fot. Huawei

Na pokładzie znalazło się jeszcze miejsce dla aparatu głównego 50 Mpix z f/1.8 i ultraszerokokątnego oczka 8 Mpix. Na przód trafił aparat 32 Mpix. Tablet ma pod maską także akumulator o pojemności 12900 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 140 W – do tego przeznaczony jest port USB 3.1 Gen. 1. Warto jeszcze wspomnieć o sześciu głośnikach i czterech mikrofonach.

Huawei MatePad Edge otrzymał stopkę, która pozwala ustawić go przykładowo na biurku. Można też sięgnąć po opcjonalną, fizyczną klawiaturę z gładzikiem. Obsługiwany jest również rysik. To wszystko pracuje pod kontrolą HarmonyOS 5.

fot. Huawei

Huawei MatePad Edge – dostępność i cena

Tablet zadebiutował w Chinach w dwóch wersjach kolorystycznych – Space Gray oraz Bright Moon Silver. Ceny startują od 5999 juanów (około 3083 złotych) za konfigurację 16/256 GB. Z kolei najbardziej wymagający użytkownicy, którzy sięgną po wariant 32 GB/2 TB, muszą wydać 12999 juanów (około 6681 złotych).