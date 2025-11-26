Sztuczna inteligencja, prawdziwa rywalizacja

W sferze sztucznej inteligencji trwa obecnie niezwykle zacięta rywalizacja. Wyraźnie widać też, że dominująca pozycja gigantów, takich jak OpenAI (to ci od narzędzia ChatGPT) czy Perplexity nie jest przypadkowa, a ich pomysły na rozwój w dużej mierze się pokrywają. Tworzone przez te firmy boty oferują podobną funkcjonalność i podobne są również wypuszczane produkty – na przykład przeglądarki internetowe. Nie trzeba także długo czekać na odpowiedź ze strony rywali.

Wczoraj Natalia przybliżała nową funkcję, dzięki której ChatGPT potrafi analizować zakupy i przeprowadzać przez cały proces poszukiwania idealnego produktu, ułatwiając nie tylko podjęcie decyzji o wyborze tego lub innego modelu, ale też faktyczne dokonanie zakupu. Nie minęło wiele godzin, a bliźniaczo podobne rozwiązanie zapowiedziało Perplexity.

Wczoraj ChatGPT, dzisiaj Perplexity wprowadza asystenta zakupów

Na oficjalnym blogu Perplexity zapowiedziało sztuczną inteligencję, która robi zakupy razem z tobą. Pod tym marketingowym bełkotem kryje się technologia konwersacyjnego wyszukiwania produktów. Użytkownik ma możliwość poprowadzenia naturalnej rozmowy z botem, który w jej trakcie podpowie, jaki produkt będzie najlepszy i dlaczego, opierając się na specyfikacjach, opisach i opiniach, a także uwzględniając historię konwersacji z danym użytkownikiem, jego potrzeby i preferencje.

Bo właśnie – Perplexity twierdzi, że w tym jest lepsze od typowych wyszukiwarek czy porównywarek, że na bieżąco uczy się preferencji użytkownika. Dzięki temu sztuczna inteligencja działa jako rozszerzenie tego, jak użytkownicy podeszliby do zadania samodzielnie – jak czytamy we wpisie zapowiadającym tę nowinkę.

Perplexity jest na przykład w stanie uwzględnić klimat panujący w regionie użytkownika, gdy prosi on o pomoc przy wyborze kurtki. Może też wziąć pod uwagę wcześniej kupowane elementy wystroju domu, aby odpowiednio dobrać stolik czy lampkę. Jeśli zaś czegoś nie wie – dopyta i poprosi o opinię na temat tego, co udało mu się znaleźć.

W przypadku sprzedawców korzystających z systemu PayPal istnieje także możliwość realizacji zakupu bezpośrednio w oknie czatu. Ot, ciekawostka.

Skorzystać może każdy… w USA

Zakupowy asystent Perplexity jest dostępny dla wszystkich użytkowników – niezależnie od tego, czy mają wykupioną subskrypcję, czy nie. Niestety, na razie nie przekonamy się o tym, jak dobrze działa, bo można z niego skorzystać wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Z pewnością jednak w niedalekiej przyszłości to ograniczenie zostanie zniesione.