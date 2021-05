Redmi Note 10 Pro 5G to niesamowity średniak z elementami z flagowców!

Xiaomi, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ogłosiło datę rozpoczęcia sprzedaży swojego najnowszego średniopółkowego smartfona marki Redmi na rodzimym gruncie. Chiński wariant urządzenia doczekał się jednak pewnych modyfikacji względem swojego globalnego odpowiednika.

Specyfikacja Redmi Note 10 Pro 5G

Smartfon oferuje 6,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli, proporcje 20:9). Ekran może pochwalić się adaptacyjną częstotliwością odświeżania na maksymalnym poziomie 120 Hz (próbkowanie dotyku odbywa się zaś z częstotliwością 240 Hz), jasnością 450 nitów oraz 100% odwzorowaniem gamy kolorów DCI-P3. Nie zabrakło również wsparcia dla formatu HDR10+.

Reklama

Co ciekawe, panel przedni urządzenia pokryto szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Czytnik linii papilarnych został umieszczony pod ekranem. Redmi Note 10 Pro 5G ma wymiary 163,3×75,9×8,9 mm i waży 193 gramów oraz dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i niebieskiej.

Redmi Note 10 Pro 5G (źródło: Xiaomi)

Na tylnym panelu urządzenia znalazła się wyspa z trzema aparatami. Głównej matrycy o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.79) asystują obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix (119° FOV, f/2.3) i sensor do zdjęć makro 2 Mpix (f/2.4). Ponadto obecna jest również pojedyncza dioda doświetlająca LED. Aparat do zdjęć selfie to z kolei matryca o rozdzielczości 16 Mpix.

Sercem Redmi Note 10 Pro 5G jest procesor MediaTek Dimensity 1100 2,6 GHz (6 nm) z układem graficznym ARM G77 MC9. W zależności od preferowanej konfiguracji, na pokładzie znajdzie się także od 6 GB do 8 GB RAM LPDDR4X oraz od 128 GB do 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1.

Akumulator o pojemności 5000 mAh użytkownik naładuje za pośrednictwem dołączanej do zestawu, szybkiej ładowarki o mocy 67 W (do pełna w nieco ponad 40 minut). Dla jak najefektywniejszego odprowadzania ciepła, w smartfonie zastosowano system chłodzenia cieczą VC wespół z grafitowymi arkuszami, żelem termoprzewodzącym i miedzianą folią.

Redmi Note 10 Pro 5G został też wyposażony w głośniki stereo, mogące poszczycić się certyfikatem jakości Sound by JBL Studio. Wśród wspieranych formatów znajdują się Dolby Atmos oraz Hi-Res Audio. Urządzenie ma na pokładzie także 10-osiowy, liniowy silnik wibracyjny i diodę podczerwieni. Nie straszne mu również zachlapania, bowiem obudowa smartfona spełnia normę IP53.

Urządzenie jest hybrydowym Dual SIM-em i wspiera najnowsze standardy łączności bezprzewodowej, w tym m.in. 5G, Wi-Fi 6 oraz NFC. Nie wypada nie wspomnieć o obecności portu USB-C. Całość działa pod kontrolą Androida 11 z autorską nakładką MIUI w wersji 12.5.

Zamówienia na Redmi Note 10 Pro 5G w Chinach można składać już teraz, jednak do sprzedaży w Państwie Środka trafi oficjalnie dopiero 1 czerwca 2021 roku. Cennik za poszczególne wersje pamięciowe prezentuje się następująco: