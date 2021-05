Redmi Note 8 2021 oficjalnie. Cena musi być bezkonkurencyjna, żeby jego debiut miał sens

Xiaomi nieustannie zaskakuje. Tym razem nie mamy jednak do czynienia z premierą, która wywołuje opad szczęki, tylko raczej konsternację, bo debiut Redmi Note 8 2021 na rynku może usprawiedliwić jedynie bezkonkurencyjna cena.

Redmi Note 8 2021 oficjalnie. Cena smartfona musi być bezkonkurencyjna, żeby jego debiut miał sens

W 2019 roku, gdy Redmi Note 8T wszedł na polski rynek, Kasia w jego recenzji napisała, że to „jeden z faworytów do 1000 złotych”. Teraz mamy już prawie połowę 2021 roku i w ciągu minionych kilkunastu miesięcy sytuacja w tym segmencie zmieniła się nie do poznania. Premiera Redmi Note 8 2021 jest niespodzianką, nawet jeśli w ostatnim czasie pojawiały się informacje, że powinniśmy się jej spodziewać.

Wbrew jednak temu, co się mówiło, smartfon jest niemal kopią 1:1 swojego pierwowzoru, bo odróżnia go od niego jedynie zastosowany procesor. W wersji z dopiskiem „2021” zastosowano układ MediaTek Helio G85, który jest tylko nieznacznie bardziej wydajny od chipu Qualcomm Snapdragon 665 w Redmi Note 8. I to by było na tyle różnic.

Redmi Note 8 2021 będzie dostępny w konfiguracjach 4 GB/64 i 4 GB/128 GB (źródło: Xiaomi)

Oczywiście nie można powiedzieć, że pozostała specyfikacja Redmi Note 8 2021 jest „zła”, ponieważ smartfon może się pochwalić m.in. 6,3-calowym wyświetlaczem o rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli, choć bez funkcji odświeżania obrazu z wysoką częstotliwością, a także akumulatorem o pojemności 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 18 W (w zestawie zasilacz 22,5 W).

Do tego jest też rozbudowany aparat na panelu tylnym: 48 Mpix (f/1.79) + 8 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 120° (102° po korekcji dystorsji) + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi i o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.0) na przodzie. Ponadto specyfikacja Redmi Note 8 2021 obejmuje również m.in. moduł NFC, port podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

źródło: Xiaomi

Mimo że parametry „nowego” smartfona są przyzwoite (choć w oczy kłuje już coraz rzadziej spotykana pamięć flash typu eMMC 5.1), to Xiaomi ma w ofercie baaardzo podobnego Redmi Note 9 z większą baterią, którego aktualnie można kupić już za 589 złotych. Producent musi się zatem naprawdę wysilić, aby przekonać klientów do zakupu Redmi Note 8 2021.

Cena Redmi Note 8 2021 na tę chwilę nie jest znana. Niedługo powinniśmy ją jednak poznać, ponieważ smartfon będzie dostępny również w Polsce.