Redmi K60 Ultra zadebiutuje wspólnie ze składakiem Xiaomi

Xiaomi już niedługo zaprezentuje swoje najnowsze urządzenia. Na zapowiedzianym przez chińskiego producenta wydarzeniu zobaczymy także najnowszy smartfon jego submarki – Redmi K60 Ultra. Co o nim wiemy na chwilę przed premierą? Specyfikacja zapowiada się „na bogato”.

Co zaoferuje Redmi K60 Ultra?

Doniesienia o tym modelu pojawiały się od dłuższego czasu, ponieważ spekulowano, że Xiaomi będzie chciało odświeżyć nieco swoje flagowe modele, ale wprowadzając je na rynek pod inną marką, w tym przypadku Redmi. Co nieoficjalne informacje pojawiające się w sieci mówiły o specyfikacji tego urządzenia?

Na samym początku, jak to często bywa, pojawiły się pierwsze rendery Redmi K60 Ultra, które dawały ogólne wyobrażenie tego, jak będzie wyglądać smartfon. Użyłem sformułowania wyobrażenie, ponieważ były one niskiej jakości i na dokładne grafiki przedstawiające urządzenie trzeba było poczekać do lipca. Rendery, które wówczas ujrzały światło dzienne przestawiały wypłaszczony design frontu z wąskimi ramkami i okrągłym otworem na aparat do selfie. Z kolei na tylnym panelu znalazła się kwadratowa wyspa aparatu, a na niej 3 obiektywy i dwukolorowa dioda doświetlająca w kształcie pigułki.

Wcześniej w sieci pojawiały się także informacje o tym, co Xiaomi planuje umieścić pod maską Redmi K60 Ultra. Łącząc to z najnowszymi doniesieniami na temat tego smartfona, wyłania nam się obraz naprawdę mocarnego sprzętu, a niektóre z elementów specyfikacji zostały potwierdzone przez grafiki, które znalazły się na oficjalnym profilu producenta. Xiaomi wyposaży ten model w wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1.5K i częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Redmi K60 Ultra (źródło: weibo)

Motorem napędowym smartfona ma zostać procesor MediaTek Dimensity 9200+, który będzie współpracować z dedykowany procesorem obrazu PixelWorks X7. O wydajność zadba także spora ilość pamięci operacyjnej. Mówi się, że smartfon będzie dostępny w jej kilku wariantach, a największy z nich będzie oferować aż 24 GB RAM. Ponadto na pokładzie może znaleźć się nawet 1 TB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Energię do podzespołów dostarczać ma 5000 mAh akumulator, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W.

Kiedy premiera urządzeń Xiaomi?

Mogliście już trafić na te informacje, ponieważ Xiaomi szykuje premierę naprawdę kilku ciekawych sprzętów na tym samym wydarzeniu. Bez wątpienia pierwsze skrzypce będzie grać tutaj premiera składanego smartfona Xiaomi MIX Fold 3. Jednak oprócz tego urządzenia swój debiut ma zaliczyć Redmi Pad SE oraz Xiaomi Pad 6 Max – tablet, który będzie mógł pochwalić się m.in. 14-calowym wyświetlaczem, a także opaska Xiaomi Smart Band 8 w wersji Pro.

Na oficjalnym profilu marki Redmi w serwisie Weibo pojawił się wpis oraz grafika informująca o tym, że Redmi K60 Ultra również zadebiutuje na rynku już 14 sierpnia o 19:00 czasu chińskiego, czyli o 13:00 czasu polskiego. Trzeba przyznać, że Redmi K60 Ultra to smartfon-bestia, na którego premierę warto czekać, by poznać wszystkie szczegóły jego specyfikacji.