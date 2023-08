Kultowy Quake 2 NARESZCIE doczekał się odświeżonej wersji!

Quake II to tytuł, który znany jest prawdopodobnie każdemu graczowi związanemu z grami typu first person shooter. Wygląda na to, że Bethesda nie zapomniała o tej marce, bo przygotowała remaster drugiej części! Ile ma kosztować i na czym będziemy mogli zagrać w ten klasyczny tytuł?

Bethesda nie zapomina o klasyce

Pamiętacie może, jak niemal dokładnie 2 lata temu, 19 sierpnia 2021 roku, wyszedł niespodziewanie remaster kultowej gry Quake? Bethesda pozytywnie zaskoczyła fanów klasyki gatunku, którzy mieli możliwość poczucia powiewu nostalgii za starymi, dobrymi shooterami. Osoby dotychczas niezaznajomione z klasyką mogły z kolei nadrobić produkcję w nowszej, nieco (znacznie) ładniejszej oprawie.

Nie wiem, czy kogoś zdziwi fakt, że po tak ciepłym odbiorze remastera pierwszej części, deweloperzy zdecydowali się na podobny zabieg dla kontynuacji. Tak, po raz kolejny dostaliśmy klasykę w nowym wydaniu! Co najlepsze, Bethesda zdecydowała się na prokonsumencki ruch i nie zażyczyła sobie 200 złotych za starą grę, jak to ostatnio chętnie zrobiło Rockstar Games…

Quake II nadchodzi!

Chociaż może raczej powinienem stwierdzić, że nadszedł w nowej wersji? Jeżeli mieliście zainstalowaną oryginalną grę na dysku, którą zakupiliście via Microsoft Store, GOG lub Steam, to mogło Was zdziwić pojawienie się aktualizacji. Tak, posiadacze oryginalnej wersji mogą za darmo zaktualizować ją do unowocześnionej opcji!

Jeżeli jednak nie mieliście tej produkcji w bibliotece, to możecie ją nabyć w niezbyt wygórowanej cenie. Na Steam kosztuje 39 złotych, co przy ruchach konkurencji jest wręcz śmiesznie niską kwotą. No dobrze, ale co dostaniemy za mniej niż 50 złotych, poza solidną dawką nostalgii i tonach łusek po wystrzelonych nabojach?

Przede wszystkim podstawowe wersje gry Quake II i Quake II 64. Wraz z pierwszą z wymienionych gier pobierzemy dwa rozszerzenia The Reckoning i Ground Zero. Poza tym możemy liczyć na nowiutki dodatek, powstały na potrzeby reedycji 2. części kultowej strzelanki, który nazywa się Call of the Machine i zawiera 28 misji kampanii, mapę trybu deathmatch oraz nową linię fabularną. Produkcja dostępna jest na PC, Xbox One, Xbox Series S i Series X, PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz Nintendo Switch.

Moja kopia właśnie się pobiera – a czy Wy jesteście tym tytułem zainteresowani?