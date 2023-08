Nowy smartfon ZTE Blade A73 5G zadebiutował na rynku. Jest tani i bardzo ładny

Do oferty marki ZTE dołączył nowy smartfon – ZTE Blade A73 5G. Jego wygląd jest naprawdę atrakcyjny, natomiast specyfikacja techniczna nieco mniej. Wynagradza to jednak bardzo przystępna cena.

Specyfikacja smartfona ZTE Blade A73 5G

Niektórym ten smartfon może wydać się znajomy i to prawda, ponieważ jest on bardzo podobny do wprowadzonego niedawno na chiński rynek ZTE XiaoXian 50 5G, aczkolwiek nie jest to kopia 1:1, a przynajmniej pod względem specyfikacji, bo ogólny design jest już identyczny w obu modelach.

Na przodzie ZTE Blade A73 5G znajduje się wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala i rozdzielczości HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Producent nie podaje, jaki panel zastosował w tym smartfonie, ale najpewniej jest to matryca LCD. W górnej części urządzenia, w wycięciu w kształcie litery „V” w ekranie, umieszczono 5 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Na tyle są natomiast dwa aparaty: główny 13 Mpix i dodatkowy 2 Mpix – ZTE nie podaje, za co odpowiada ten ostatni, ale można podejrzewać, że służy do pomiaru głębi ostrości. W mojej opinii tył smartfona wygląda bardzo atrakcyjnie, aczkolwiek firma, podobnie jak niejeden konkurent, zaprojektowała wyspę z aparatami w taki sposób, że można odnieść wrażenie, iż są na niej trzy obiektywy, jednak to trzecie niby oczko ma naniesioną grafikę imitującą przysłonę.

ZTE Blade A73 5G (źródło: ZTE)

Prawdopodobnie ZTE w ten sposób chciało zachować symetrię, aczkolwiek prywatnie jestem przeciwnikiem takich zabiegów, bowiem doskonale zdaję sobie sprawę, że może to wprowadzać w błąd. Niestety, jak wspomniałem, nie jest to jednostkowy przypadek, lecz mimo wszystko trudno zaakceptować takie „standardy” w segmencie smartfonów.

Na pokładzie ZTE Blade A73 5G znajduje się też „ośmiordzeniowy procesor” (także tutaj producent nie podaje bardziej szczegółowych informacji, ale wiemy, że ma on modem 5G) oraz 128 GB wbudowanej pamięci i 4 GB RAM. Oczywiście jest funkcja „rozszerzenia RAM” dzięki funkcji Dynamic RAM – za jej pomocą użytkownicy mogą zyskać dodatkowe 4 GB pamięci operacyjnej (która zostanie wydzielona z zasobów pamięci wewnętrznej flash).

Ponadto smartfon zaoferuje swoim właścicielom moduł NFC, dwa sloty na karty SIM w formacie nano i system operacyjny Android 13 od pierwszego uruchomienia. Całość zasili zaś akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie przez USB-C). ZTE Blade A73 5G ma wymiary 163,5×75,2×8,5 mm.

Cena ZTE Blade A73 5G

Smartfon zadebiutował w Malezji, gdzie jego sugerowaną cenę ustalono na 749 ringgitów, co jest równowartością ~665 złotych. Na tę chwilę nie wiemy, w jakich krajach będzie sprzedawany nowy ZTE Blade A73 5G, ale producent nie zaskoczy nas, gdy wprowadzi go do Polski w podobnej (czyt. niskiej) cenie.