Do 3 tysięcy złotych zwrotu przy zakupie składanych smartfonów Samsung. I jeszcze słuchawki gratis!

Można powiedzieć, że spodziewaliśmy się jakiejś akcji promocyjnej, związanej z premierą składanych smartfonów Samsunga, ale nie przewidywaliśmy, że będzie tak dobra!

Samsung rusza z wielkim cashbackiem

Mimo tego, że od czasu premiery pierwszych smartfonów ze składanym ekranem minęło sporo czasu, to rynek ten właściwie zdominowany jest przez Samsunga. Konkurencja albo śpi, albo ma do zaoferowania śmiesznie mało urządzeń. I na pewno nie prowadzi tak dobrze zorganizowanych akcji promocyjnych.

Samsung Galaxy Z Fold 5 oraz Galaxy Z Flip 5 (fot. Tabletowo)

Być może znany jest nam format Programu Odkup w Samsungu. Działa to w ten sposób, że podczas zakupu nowego sprzętu odsyłamy do firmy współpracującej z producentem smartfonów Galaxy własne, stare urządzenie i dostajemy za to prezent w postaci bonusu do jego wyceny. A do tego często – jeszcze inne, dodatkowe gadżety. Tak jest i tym razem, przy czym skala oszczędności dla kupującego jest wyraźnie większa!

Otóż jeśli zdecydujemy się na zakup jednej z wersji smartfona Galaxy Z Fold 5 lub Galaxy Z Flip 5 w sklepie Samsunga albo u jednego z jego partnerów handlowych, możemy zyskać:

do 3000 złotych zwrotu w Programie Odkup, z czego gwarantowane 500 złotych otrzymamy od razu (w postaci zwrotu na wskazane konto),

słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w prezencie,

1 ratę gratis przy wyborze zakupu w ratach 20×0% i RRSO 0%.

Składany smartfon taniej i ze słuchawkami gratis

Biorąc pod uwagę ceny Galaxy Z Fold 5 oraz Galaxy Z Flip 5, warto zawalczyć o przynajmniej częściowy zwrot nakładu finansowego. Przypomnę, że pierwszy ze składanych smartfonów kosztuje w wersji podstawowej 8799 złotych, zaś drugi – 5599 złotych. Mając do dyspozycji urządzenie, którym moglibyśmy posłużyć się w Programie Odkup, dostajemy natychmiastowy zwrot 500 złotych już „na start”.

Oczywiście zapewne trudno będzie uzyskać maksymalną kwotę zwrotu w postaci pozostałych 2500 złotych, bo to zależy od wyceny firmy współpracującej z Samsungiem. Zakładając jednak, że oddamy gadżet w dobrym stanie, możemy zapracować na kolejne setki złotych zwrotu, bez rozpraszania się odsprzedażą starego telefonu przez portale aukcyjne czy ogłoszeniowe.

A jest jeszcze przecież promocja związaną z jedną ratą gratis przy zakupie rozłożonym na 20 osobnych płatności. Zakładając więc, że chcielibyśmy kupić Galaxy Z Flip 5 na raty i połączymy to z Programem Odkup, pewne jest, że ostatecznie zaoszczędzimy przynajmniej jakieś 780 złotych (500 złotych z błyskawicznego cashbacku + 1 rata gratis), a do tego dojdzie jeszcze zwrot z wyceny poprzedniego urządzenia. Zakładając, że partner Samsunga określi jego wartość na 1500 złotych, w sumie nowy Flip wyniesie nas ~3300 złotych.

8.3 Ocena 9.2 Ocena

No i mamy jeszcze słuchawki w prezencie, których aktualna cena to grubo ponad 600 złotych (zgodnie z szybką „wycieczką” po stronach sklepów z elektroniką).

Sprzedaż premierowa trwa od 11 sierpnia do 3 września. Żeby otrzymać zwrot, a także gratisowe słuchawki, należy przejść proces rejestracji i wysyłania różnego typu formularzy w odpowiednich terminach. Wszystko precyzują regulaminy: