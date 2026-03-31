Nowy serwis VOD w Polsce. Brakowało takiej oferty

Nowy serwis VOD w Polsce. Brakowało takiej oferty

Całkiem niedawno Bartek przekazał dobre wieści, że serwis ADN będzie dostępny w Polsce. Nie przyszło nam długo czekać na realizację tych planów – już teraz miłośnicy anime mogą oglądać filmy i seriale w tym serwisie streamingowym. Spójrzmy więc, ile kosztuje i co oferuje w zamian.

W Polsce pojawił się ADN – co to jest za serwis VOD?

ADN to skrót od Animation Digital Network. Jest to francuski serwis streamingowy, którego oferta skupia się na filmach i serialach anime. Już wcześniej pojawił się w kilku innych europejskich krajach, a wraz z końcem marca 2026 roku stał się dostępny również w Polsce. Wszystkie produkcje mają napisy (a niektóre także dubbing), dzięki czemu miłośnicy gatunku wreszcie zyskają dobre miejsce do oglądania anime po polsku.

Z serwisu można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej, a poza tym przygotowane zostały też aplikacje – na smartfony i tablety z Androidem, iPhone’y, iPady, telewizory z systemami Android TV i Google TV oraz przystawki Apple TV.

Ile kosztuje ADN w Polsce? Cena w 2026 roku

W przeciwieństwie do wielu innych usług streamingowych, tutaj mamy do czynienia z tylko jednym pakietem. Miesięczna cena ADN w Polsce wynosi 19,99 złotych. Osoby, które chciałyby nieco zaoszczędzić, mogą jednak zdecydować się na wykupienie dostępu na 12 miesięcy z płatnością z góry. Roczny abonament ADN kosztuje 199,99 złotych, czyli de facto zyskuje się 2 miesiące gratis.

W ramach tego pakietu możesz oglądać wszystkie dostępne filmy i seriale w jakości do Full HD (1080p). W serwisie nie ma reklam, jest za to możliwość równoczesnego oglądania treści na 4 ekranach i utworzenia 4 profili oraz tryb offline pozwalający na pobieranie materiałów i późniejsze oglądanie ich bez dostępu do internetu.

Warunki do oglądania powinny więc być komfortowe. Jak natomiast przedstawia się oferta…?

ADN to serwis VOD z anime. Co konkretnie oferuje?

Katalog serwisu ADN jest naprawdę szeroki. Już na start w Polsce dostępnych jest 40 produkcji i ponad 650 odcinków. Są to (w kolejności alfabetycznej):

  • Bad Girl,
  • Bakuman (sezony 2-3),
  • Blue Miburo (sezon 1),
  • Cicha piosenka o miłości,
  • Czarne Chmury w Moim Sercu (sezony 1-2),
  • DAN DA DAN (sezon 1),
  • Dorohedoro (sezon 1),
  • Edens Zero Movie,
  • Edens Zero (sezon 2),
  • Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte,
  • Fermat Kitchen,
  • From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!,
  • Helck,
  • I Parry Everything!,
  • I’ve Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills,
  • Jellyfish Can’t Swim in the Night,
  • Kakushite! Makina-san!!,
  • Kubo Won’t Let Me Be Invisible,
  • Level 1 Demon Lord and One Room Hero,
  • Love Flops,
  • Management of Novice Alchemist,
  • MONSTERS,
  • My Deer Friend Nokotan,
  • My Gift Lvl 9999 Unlimited Gacha: Backstabbed in a Backwater Dungeon, I’m Out for Revenge!,
  • My Instant Death Ability Is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me!,
  • My Isekai Life,
  • My Life as Inukai’s Dog,
  • Nagi no Asukara,
  • Pasożyt,
  • Peter Grill and the Philosopher’s Time Super Extra,
  • Ragna Crimson,
  • Reincarnated as a Sword,
  • Shaman King Flowers,
  • Sword of Demon Hunter KIJIN GENTOSHO (sezony 1-2),
  • TERRAFORMARS (sezony 1-2),
  • The Demon Sword Master of Excalibur Academy,
  • The Eminence in Shadow (sezony 1-2),
  • TOUGEN ANKI,
  • Urusei Yatsura – ci kosmiczni natręci (sezon 1),
  • When Will Ayumu Make His Move?,
  • Zew nocy (sezon 1).

Już w kwietniu 2026 roku dołączą do nich między innymi Ichijôma Mankitsu Gurashi!, Ingoku Danchi: Deviant’s Apartment Complex, Kill Blue, Rilakkuma i Yowayowa Sensei oraz drugie sezony Dorohedoro i The Most Hertical Last Boss Queen. Plany zakładają ponadto sukcesywne rozbudowywanie katalogu, miesiąc po miesiącu.

Przy okazji warto przypomnieć, że od kwietnia 2024 roku dostępny w Polsce jest też serwis Kocowa+.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

