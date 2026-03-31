Nowy serwis VOD w Polsce. Brakowało takiej oferty

Całkiem niedawno Bartek przekazał dobre wieści, że serwis ADN będzie dostępny w Polsce. Nie przyszło nam długo czekać na realizację tych planów – już teraz miłośnicy anime mogą oglądać filmy i seriale w tym serwisie streamingowym. Spójrzmy więc, ile kosztuje i co oferuje w zamian.
W Polsce pojawił się ADN – co to jest za serwis VOD?
ADN to skrót od Animation Digital Network. Jest to francuski serwis streamingowy, którego oferta skupia się na filmach i serialach anime. Już wcześniej pojawił się w kilku innych europejskich krajach, a wraz z końcem marca 2026 roku stał się dostępny również w Polsce. Wszystkie produkcje mają napisy (a niektóre także dubbing), dzięki czemu miłośnicy gatunku wreszcie zyskają dobre miejsce do oglądania anime po polsku.
Z serwisu można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej, a poza tym przygotowane zostały też aplikacje – na smartfony i tablety z Androidem, iPhone’y, iPady, telewizory z systemami Android TV i Google TV oraz przystawki Apple TV.
Ile kosztuje ADN w Polsce? Cena w 2026 roku
W przeciwieństwie do wielu innych usług streamingowych, tutaj mamy do czynienia z tylko jednym pakietem. Miesięczna cena ADN w Polsce wynosi 19,99 złotych. Osoby, które chciałyby nieco zaoszczędzić, mogą jednak zdecydować się na wykupienie dostępu na 12 miesięcy z płatnością z góry. Roczny abonament ADN kosztuje 199,99 złotych, czyli de facto zyskuje się 2 miesiące gratis.
W ramach tego pakietu możesz oglądać wszystkie dostępne filmy i seriale w jakości do Full HD (1080p). W serwisie nie ma reklam, jest za to możliwość równoczesnego oglądania treści na 4 ekranach i utworzenia 4 profili oraz tryb offline pozwalający na pobieranie materiałów i późniejsze oglądanie ich bez dostępu do internetu.
Warunki do oglądania powinny więc być komfortowe. Jak natomiast przedstawia się oferta…?
ADN to serwis VOD z anime. Co konkretnie oferuje?
Katalog serwisu ADN jest naprawdę szeroki. Już na start w Polsce dostępnych jest 40 produkcji i ponad 650 odcinków. Są to (w kolejności alfabetycznej):
- Bad Girl,
- Bakuman (sezony 2-3),
- Blue Miburo (sezon 1),
- Cicha piosenka o miłości,
- Czarne Chmury w Moim Sercu (sezony 1-2),
- DAN DA DAN (sezon 1),
- Dorohedoro (sezon 1),
- Edens Zero Movie,
- Edens Zero (sezon 2),
- Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte,
- Fermat Kitchen,
- From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!,
- Helck,
- I Parry Everything!,
- I’ve Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills,
- Jellyfish Can’t Swim in the Night,
- Kakushite! Makina-san!!,
- Kubo Won’t Let Me Be Invisible,
- Level 1 Demon Lord and One Room Hero,
- Love Flops,
- Management of Novice Alchemist,
- MONSTERS,
- My Deer Friend Nokotan,
- My Gift Lvl 9999 Unlimited Gacha: Backstabbed in a Backwater Dungeon, I’m Out for Revenge!,
- My Instant Death Ability Is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me!,
- My Isekai Life,
- My Life as Inukai’s Dog,
- Nagi no Asukara,
- Pasożyt,
- Peter Grill and the Philosopher’s Time Super Extra,
- Ragna Crimson,
- Reincarnated as a Sword,
- Shaman King Flowers,
- Sword of Demon Hunter KIJIN GENTOSHO (sezony 1-2),
- TERRAFORMARS (sezony 1-2),
- The Demon Sword Master of Excalibur Academy,
- The Eminence in Shadow (sezony 1-2),
- TOUGEN ANKI,
- Urusei Yatsura – ci kosmiczni natręci (sezon 1),
- When Will Ayumu Make His Move?,
- Zew nocy (sezon 1).
Już w kwietniu 2026 roku dołączą do nich między innymi Ichijôma Mankitsu Gurashi!, Ingoku Danchi: Deviant’s Apartment Complex, Kill Blue, Rilakkuma i Yowayowa Sensei oraz drugie sezony Dorohedoro i The Most Hertical Last Boss Queen. Plany zakładają ponadto sukcesywne rozbudowywanie katalogu, miesiąc po miesiącu.
Przy okazji warto przypomnieć, że od kwietnia 2024 roku dostępny w Polsce jest też serwis Kocowa+.