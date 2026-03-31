Nowy serwis VOD w Polsce. Brakowało takiej oferty

Całkiem niedawno Bartek przekazał dobre wieści, że serwis ADN będzie dostępny w Polsce. Nie przyszło nam długo czekać na realizację tych planów – już teraz miłośnicy anime mogą oglądać filmy i seriale w tym serwisie streamingowym. Spójrzmy więc, ile kosztuje i co oferuje w zamian.

W Polsce pojawił się ADN – co to jest za serwis VOD?

ADN to skrót od Animation Digital Network. Jest to francuski serwis streamingowy, którego oferta skupia się na filmach i serialach anime. Już wcześniej pojawił się w kilku innych europejskich krajach, a wraz z końcem marca 2026 roku stał się dostępny również w Polsce. Wszystkie produkcje mają napisy (a niektóre także dubbing), dzięki czemu miłośnicy gatunku wreszcie zyskają dobre miejsce do oglądania anime po polsku.

Z serwisu można korzystać z poziomu przeglądarki internetowej, a poza tym przygotowane zostały też aplikacje – na smartfony i tablety z Androidem, iPhone’y, iPady, telewizory z systemami Android TV i Google TV oraz przystawki Apple TV.

Ile kosztuje ADN w Polsce? Cena w 2026 roku

W przeciwieństwie do wielu innych usług streamingowych, tutaj mamy do czynienia z tylko jednym pakietem. Miesięczna cena ADN w Polsce wynosi 19,99 złotych. Osoby, które chciałyby nieco zaoszczędzić, mogą jednak zdecydować się na wykupienie dostępu na 12 miesięcy z płatnością z góry. Roczny abonament ADN kosztuje 199,99 złotych, czyli de facto zyskuje się 2 miesiące gratis.

Cennik ADN w Polsce (źródło: ADN)

W ramach tego pakietu możesz oglądać wszystkie dostępne filmy i seriale w jakości do Full HD (1080p). W serwisie nie ma reklam, jest za to możliwość równoczesnego oglądania treści na 4 ekranach i utworzenia 4 profili oraz tryb offline pozwalający na pobieranie materiałów i późniejsze oglądanie ich bez dostępu do internetu.

Warunki do oglądania powinny więc być komfortowe. Jak natomiast przedstawia się oferta…?

Tak przedstawia się startowy katalog ADN w Polsce (źródło: ADN)

ADN to serwis VOD z anime. Co konkretnie oferuje?

Katalog serwisu ADN jest naprawdę szeroki. Już na start w Polsce dostępnych jest 40 produkcji i ponad 650 odcinków. Są to (w kolejności alfabetycznej):

Bad Girl,

Bakuman (sezony 2-3),

Blue Miburo (sezon 1),

Cicha piosenka o miłości,

Czarne Chmury w Moim Sercu (sezony 1-2),

DAN DA DAN (sezon 1),

Dorohedoro (sezon 1),

Edens Zero Movie,

Edens Zero (sezon 2),

Endo and Kobayashi Live! The Latest on Tsundere Villainess Lieselotte,

Fermat Kitchen,

From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!,

Helck,

I Parry Everything!,

I’ve Somehow Gotten Stronger When I Improved My Farm-Related Skills,

Jellyfish Can’t Swim in the Night,

Kakushite! Makina-san!!,

Kubo Won’t Let Me Be Invisible,

Level 1 Demon Lord and One Room Hero,

Love Flops,

Management of Novice Alchemist,

MONSTERS,

My Deer Friend Nokotan,

My Gift Lvl 9999 Unlimited Gacha: Backstabbed in a Backwater Dungeon, I’m Out for Revenge!,

My Instant Death Ability Is So Overpowered, No One in This Other World Stands a Chance Against Me!,

My Isekai Life,

My Life as Inukai’s Dog,

Nagi no Asukara,

Pasożyt,

Peter Grill and the Philosopher’s Time Super Extra,

Ragna Crimson,

Reincarnated as a Sword,

Shaman King Flowers,

Sword of Demon Hunter KIJIN GENTOSHO (sezony 1-2),

TERRAFORMARS (sezony 1-2),

The Demon Sword Master of Excalibur Academy,

The Eminence in Shadow (sezony 1-2),

TOUGEN ANKI,

Urusei Yatsura – ci kosmiczni natręci (sezon 1),

When Will Ayumu Make His Move?,

Zew nocy (sezon 1).

Już w kwietniu 2026 roku dołączą do nich między innymi Ichijôma Mankitsu Gurashi!, Ingoku Danchi: Deviant’s Apartment Complex, Kill Blue, Rilakkuma i Yowayowa Sensei oraz drugie sezony Dorohedoro i The Most Hertical Last Boss Queen. Plany zakładają ponadto sukcesywne rozbudowywanie katalogu, miesiąc po miesiącu.

Przy okazji warto przypomnieć, że od kwietnia 2024 roku dostępny w Polsce jest też serwis Kocowa+.