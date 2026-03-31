Rossmann, półki, sklep, sprzedawca, kosmetyki
(źródło: Rossmann)
Ciekawostki

Rossmann rzuca rękawicę Action. Nowe produkty trafiają na sklepowe półki

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Ciekawostki
Rossmann rzuca rękawicę Action. Nowe produkty trafiają na sklepowe półki

Na półkach popularnej wśród Polaków drogerii pojawia się elektronika użytkowa znanej marki. Do oferty trafiają słuchawki, ładowarki, przewody, a także praktyczne akcesoria samochodowe.

Elektronika znanej marki debiutuje w drogeriach Rossmann

Rossmann kojarzy nam się przede wszystkim z kosmetykami, chemią i produktami higienicznymi. Mimo to od wielu lat możemy kupić tam o wiele więcej produktów, w tym artykuły spożywcze, elektronikę i akcesoria, zabawki, artykuły przemysłowe i tekstylia, a nawet szybko wydrukować własne zdjęcia. Teraz oferta tej popularnej sieci handlowej rozszerza się o kolejne produkty.

W sklepach stacjonarnych oraz sklepie online do sprzedaży trafią produkty marki Baseus. Na półkach w drogerii Rossmann znajdziesz m.in. słuchawki, powerbanki, ładowarki, przewody czy akcesoria samochodowe. Jak wspomina producent urządzeń, produkty te łączą przystępną cenę, prostotę obsługi i funkcjonalność.

Ponadto firma podkreśla, że kluczowym elementem współpracy z tą siecią sklepów jest kontekst miejsca, gdyż Rossmann od lat buduje swoją pozycję jako przestrzeń wygodnych, szybkich zakupów, a klienci wstępują do niego „po drodze”. Baseus uważa, iż łatwo dostępna elektronika użytkowa wpisuje się w logikę codzienności.

Warto podkreślić, że urządzenia i akcesoria zadebiutują w ponad 1300 sklepach stacjonarnych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Jednocześnie nadmienię, że elektronika w Rossmannie nie jest nowością, ale popularna drogeria, dzięki produktom Baseus, może stać się potężniejszą konkurencją m.in. dla sieci Action.

Słuchawki i akcesoria Baseus trafiają do sprzedaży w Rossmann

Część produktów marki Baseus jest już dostępna w sklepie internetowym Rossmann i można zamawiać je z dostawą. Na ten moment jest dostępnych łącznie dziewięć urządzeń lub akcesoriów, w tym:

  • słuchawki TWS Baseus Bass EP10 NC za 79,99 złotych,
  • słuchawki TWS Baseus Bass BC1 za 109,99 złotych,
  • powerbank Baseus EnerFill FM11 Ultra Mini-Magnetic 10000 mAh za 119,99 złotych,
  • ładowarka sieciowa Baseus Palm o mocy 30 W (USB-C, USB-A) za 59,99 złotych,
  • ładowarka samochodowa Baseus GoTrip DP1 30 W za 29,99 złotych,
  • uchwyt samochodowy Baseus GoTrip DC1 za 34,99 złotych,
  • kabel Baseus Fast Charge 100 W (2 metry) za 29,99 złotych,
  • kabel Baseus Versatile (A+C na C+L) za 34,99 złotych,
  • wysuwany kabel Baseus Free2Draw Mini USB-C do USB-C za 44,99 złotych.
Produkty marki Baseus w Rossmann
Produkty marki Baseus w sklepie online Rossmanna (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)
Produkty marki Baseus w Rossmann
Produkty marki Baseus w sklepie online Rossmanna (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)
Produkty marki Baseus w Rossmann
Produkty marki Baseus w sklepie online Rossmanna (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman" z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas