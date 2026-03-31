Rossmann rzuca rękawicę Action. Nowe produkty trafiają na sklepowe półki

Na półkach popularnej wśród Polaków drogerii pojawia się elektronika użytkowa znanej marki. Do oferty trafiają słuchawki, ładowarki, przewody, a także praktyczne akcesoria samochodowe.

Elektronika znanej marki debiutuje w drogeriach Rossmann

Rossmann kojarzy nam się przede wszystkim z kosmetykami, chemią i produktami higienicznymi. Mimo to od wielu lat możemy kupić tam o wiele więcej produktów, w tym artykuły spożywcze, elektronikę i akcesoria, zabawki, artykuły przemysłowe i tekstylia, a nawet szybko wydrukować własne zdjęcia. Teraz oferta tej popularnej sieci handlowej rozszerza się o kolejne produkty.

W sklepach stacjonarnych oraz sklepie online do sprzedaży trafią produkty marki Baseus. Na półkach w drogerii Rossmann znajdziesz m.in. słuchawki, powerbanki, ładowarki, przewody czy akcesoria samochodowe. Jak wspomina producent urządzeń, produkty te łączą przystępną cenę, prostotę obsługi i funkcjonalność.

Ponadto firma podkreśla, że kluczowym elementem współpracy z tą siecią sklepów jest kontekst miejsca, gdyż Rossmann od lat buduje swoją pozycję jako przestrzeń wygodnych, szybkich zakupów, a klienci wstępują do niego „po drodze”. Baseus uważa, iż łatwo dostępna elektronika użytkowa wpisuje się w logikę codzienności.

Warto podkreślić, że urządzenia i akcesoria zadebiutują w ponad 1300 sklepach stacjonarnych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Jednocześnie nadmienię, że elektronika w Rossmannie nie jest nowością, ale popularna drogeria, dzięki produktom Baseus, może stać się potężniejszą konkurencją m.in. dla sieci Action.

Słuchawki i akcesoria Baseus trafiają do sprzedaży w Rossmann

Część produktów marki Baseus jest już dostępna w sklepie internetowym Rossmann i można zamawiać je z dostawą. Na ten moment jest dostępnych łącznie dziewięć urządzeń lub akcesoriów, w tym:

słuchawki TWS Baseus Bass EP10 NC za 79,99 złotych,

słuchawki TWS Baseus Bass BC1 za 109,99 złotych,

powerbank Baseus EnerFill FM11 Ultra Mini-Magnetic 10000 mAh za 119,99 złotych,

ładowarka sieciowa Baseus Palm o mocy 30 W (USB-C, USB-A) za 59,99 złotych,

ładowarka samochodowa Baseus GoTrip DP1 30 W za 29,99 złotych,

uchwyt samochodowy Baseus GoTrip DC1 za 34,99 złotych,

kabel Baseus Fast Charge 100 W (2 metry) za 29,99 złotych,

kabel Baseus Versatile (A+C na C+L) za 34,99 złotych,

wysuwany kabel Baseus Free2Draw Mini USB-C do USB-C za 44,99 złotych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jakie tanie słuchawki TWS? Jest kilka sensowych opcji