Media Markt dotrzymał słowa. Nowa usługa dostępna w całej Polsce

W listopadzie 2025 roku Media Markt ogłosił rozpoczęcie wdrażania nowej usługi, zapewniającej ekspresową dostawę zamówionych produktów. Dziś poinformowano, że jest ona dostępna już w całej Polsce.

Ekspresowa dostawa produktów z Media Markt za pośrednictwem Glovo dostępna w całej Polsce

W listopadzie 2026 roku Media Markt i Glovo ogłosili nawiązanie współpracy, dzięki której produkty z jednej z największych sieci elektromarketów w Polsce zostaną dostarczone klientom w nawet pół godziny. Nowa usługa została najpierw przetestowana pilotażowo w Warszawie, a następnie rozszerzono jej dostępność o kolejne miasta – Czeladź, Gdańsk, Gdynię, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Wrocław i Zabrze.

Wówczas zapowiedziano też, że w 2026 roku możliwość skorzystania z niej zyskają również mieszkańcy innych, w tym także mniejszych miejscowości w Polsce. Partnerzy dotrzymali słowa – dziś oficjalnie poinformowano, że zakończono pełne wdrażanie nowej usługi.

Dzięki temu jest obejmuje ona już ponad 70 sklepów Media Markt w 48 miastach – zarówno w największych aglomeracjach, jak i mniejszych ośrodkach miejskich. W związku z tym stała się powszechnie dostępna. Co równie ważne, pełna integracja systemowa sprawia, że ceny i stany magazynowe są synchronizowane w czasie rzeczywistym.

Aktualnie za pośrednictwem Glovo klienci w Polsce mogą wybierać spośród oferty obejmującej nawet 13 tysięcy produktów, a także korzystać z darmowej dostawy dla zamówień na kwotę minimum 35 złotych – po aktywacji subskrypcji Glovo Prime.

Co i kiedy kupują klienci w Media Markt z dostawą przez Glovo?

Przy okazji podania informacji na temat zakończenia wdrażania usługi dostaw produktów ze sklepów Media Markt przez kurierów Glovo przekazano też garść ciekawych informacji dotyczących zwyczajów klientów.

Na co dzień najczęściej kupowane są „akcesoria i produkty pierwszej potrzeby”, takie jak baterie, kable, papier biurowy czy tusze. Najwięcej zamówień składanych jest natomiast w piątki i soboty, a szczyt zamówień przypada na okres od 15:00 do 19:00.

Średnia wartość zamówienia wynosi z kolei ponad 150 złotych, a liczba produktów – 1,4. Zdarzają się jednak też znacznie bardziej wartościowe zakupy – rekordowe opiewały na kwotę 5000 złotych (był to laptop).