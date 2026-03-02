Smartfon Xiaomi Redmi A7 Pro, premiera w Indonezji
Xiaomi Redmi A7 Pro (źródło: Xiaomi Indonesia | X)
Smartfony

Nowy smartfon Xiaomi. Duży ekran, pojemny akumulator i niska cena

Natalia Kania-Kuc·
Nowy smartfon Xiaomi. Duży ekran, pojemny akumulator i niska cena

Xiaomi Redmi A7 Pro to nowy smartfon wyposażony w pojemny akumulator. Sprzęt został wyposażony również w spory ekran, choć nadal nie przekroczył kolejnej (niepisanej) granicy 7 cali. Może być ciekawym kompromisem pomiędzy wydajnością a ceną.

Nowy smartfon Xiaomi to kompromis ceny i jakości

Xiaomi Redmi A7 Pro właśnie pojawił się na pierwszym rynku. Jedną z jego największych zalet jest akumulator o pojemności 6000 mAh z mocą ładowania 15 W. Ponadto sprzęt ten ma spory, bo 6,9-calowy panel IPS LCD z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Warto wspomnieć, że wyświetlacze smartfonów rosną w oczach, a ostatnio ujawniono, że dwóch producentów pracuje nad urządzeniami wyposażonymi w ekran większy niż 7 cali.

Sercem Redmi A7 Pro jest procesor Unisoc T7250 (12 nm) połączony z 8 GB RAM-u i pamięcią wewnętrzną 128 GB. Model ten działa w oparciu o system HyperOS. Ponadto wyposażono go w podwójną kamerę tylną 13 Mpix wspieraną sztuczną inteligencją oraz przedni aparat do selfie 8 Mpix. Jak wspomina Gizmochina, AI odpowiedzialne jest za skompensowanie czujników z tzw. niskiej półki w zmiennych warunkach oświetleniowych.

Smartfon Xiaomi Redmi A7 Pro, premiera w Indonezji
Smartfon Xiaomi Redmi A7 Pro, premiera w Indonezji
Xiaomi Redmi A7 Pro (źródło: Xiaomi Indonesia | X)



Cena Xiaomi Redmi A7 Pro i dostępność

Najnowsza propozycja Xiaomi zadebiutowała w Indonezji, gdzie sprzedawana jest w czterech wariantach kolorystycznych – czarnej, niebieskiej, zielonej oraz pomarańczowej. Tylny panel wersji pomarańczowej nowego smartfona wyróżnia się falistą fakturą.

Xiaomi Redmi A7 Pro jest już dostępny w przedsprzedaży, która na indonezyjskim rynku potrwa do 7 marca 2026 roku. Obecnie model ten oferowany jest za 1499000 rupii (~320 złotych). Docelowo cena w Indonezji wyniesie 1699000 rupii (~365 złotych), a oficjalna sprzedaż wystartuje 13 marca 2026 roku.

Dla porównania warto przypomnieć, że Redmi A5 w Indonezji startował od ceny 1199000 rupii (~255 złotych). Z kolei w momencie polskiej premiery w kwietniu 2025 roku Xiaomi Redmi A5 4G kosztował zaledwie 349 złotych. Możliwe więc, że Redmi A7 Pro będzie kolejnym smartfonem, łączącym dobre parametry z niewysoką ceną.

Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

