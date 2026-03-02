Nowy smartfon Xiaomi. Duży ekran, pojemny akumulator i niska cena

Xiaomi Redmi A7 Pro to nowy smartfon wyposażony w pojemny akumulator. Sprzęt został wyposażony również w spory ekran, choć nadal nie przekroczył kolejnej (niepisanej) granicy 7 cali. Może być ciekawym kompromisem pomiędzy wydajnością a ceną.

Nowy smartfon Xiaomi to kompromis ceny i jakości

Xiaomi Redmi A7 Pro właśnie pojawił się na pierwszym rynku. Jedną z jego największych zalet jest akumulator o pojemności 6000 mAh z mocą ładowania 15 W. Ponadto sprzęt ten ma spory, bo 6,9-calowy panel IPS LCD z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Warto wspomnieć, że wyświetlacze smartfonów rosną w oczach, a ostatnio ujawniono, że dwóch producentów pracuje nad urządzeniami wyposażonymi w ekran większy niż 7 cali.

Sercem Redmi A7 Pro jest procesor Unisoc T7250 (12 nm) połączony z 8 GB RAM-u i pamięcią wewnętrzną 128 GB. Model ten działa w oparciu o system HyperOS. Ponadto wyposażono go w podwójną kamerę tylną 13 Mpix wspieraną sztuczną inteligencją oraz przedni aparat do selfie 8 Mpix. Jak wspomina Gizmochina, AI odpowiedzialne jest za skompensowanie czujników z tzw. niskiej półki w zmiennych warunkach oświetleniowych.

Xiaomi Redmi A7 Pro (źródło: Xiaomi Indonesia | X)

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jaki tani smartfon kupić? Wybieramy najlepszy tani telefon na rynku

Cena Xiaomi Redmi A7 Pro i dostępność

Najnowsza propozycja Xiaomi zadebiutowała w Indonezji, gdzie sprzedawana jest w czterech wariantach kolorystycznych – czarnej, niebieskiej, zielonej oraz pomarańczowej. Tylny panel wersji pomarańczowej nowego smartfona wyróżnia się falistą fakturą.

Ini saatnya kamu pilih yang #SerbaBisaSerbaPro aja kayak REDMI A7 Pro!!!



Dengan baterai besar 6000mAh dan layar imersif 6.9" pastinya serba bisa nemenin segala aktivitas kamu. Selain itu, dengan design ramping dan kamera ganda AI 13MP, pastinya siap bikin penampilan kamu makin… pic.twitter.com/x4wF7cRgvq — Xiaomi Indonesia (@XiaomiIndonesia) February 27, 2026

Xiaomi Redmi A7 Pro jest już dostępny w przedsprzedaży, która na indonezyjskim rynku potrwa do 7 marca 2026 roku. Obecnie model ten oferowany jest za 1499000 rupii (~320 złotych). Docelowo cena w Indonezji wyniesie 1699000 rupii (~365 złotych), a oficjalna sprzedaż wystartuje 13 marca 2026 roku.

Dla porównania warto przypomnieć, że Redmi A5 w Indonezji startował od ceny 1199000 rupii (~255 złotych). Z kolei w momencie polskiej premiery w kwietniu 2025 roku Xiaomi Redmi A5 4G kosztował zaledwie 349 złotych. Możliwe więc, że Redmi A7 Pro będzie kolejnym smartfonem, łączącym dobre parametry z niewysoką ceną.