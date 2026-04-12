Elon Musk dopiął swego. Tesla ogłasza rewolucję na unijnych drogach

Tesla FSD, czyli system prawie autonomicznej jazdy, wkracza do Europy. Na początek do jednego kraju, ale z czasem wyczekiwane rozwiązanie powinno być znacznie szerzej dostępne.

Tesla FSD w Europie

Podejrzewam, że wielu europejskich użytkowników Tesli czekało na ogłoszenie tej informacji. Otóż Tesla zakomunikowała, że nadzorowane FSD (Full Self-Driving) zostało zatwierdzone w Holandii i wkrótce będzie dostępne dla kierowców.

Należy wiedzieć, że nie mamy do czynienia z rozwiązaniem oferującym w pełni autonomiczną jazdę. Zadaniem kierowcy jest bowiem nadzorowanie pracy systemu i interweniowanie w razie ewentualnych błędów. Nie zmienia to jednak faktu, że mówimy o systemie, który oferuje znacznie więcej niż typowe funkcje wspomagające kierowcę.

Tesla FSD pozwala na puszczenie kierownicy i to nie tylko na drogach szybkiego ruchu. Z licznych filmów umieszczonych w internecie wynika, że system radzi sobie nawet w holenderskich miastach, sprawnie reagując na inne samochody, rowerzystów, pieszych i nawet roboty drogowe.

De toekomst van mobiliteit is aangebroken



FSD Supervised has been approved in the Netherlands 🇳🇱 & will begin rolling out in the country shortly!



Trained on billions of kilometers of real-world driving data, it can drive you almost anywhere under your supervision – from… pic.twitter.com/M5Vv02YHUE — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) April 10, 2026

Różnice między Europą a USA

Holenderska organizacja RDW zwraca uwagę, że pojazdy w Europie korzystają z innych wersji oprogramowania niż samochody w USA. Oznacza to, że wersja FSD w USA nie jest dokładnie tym samym, co FSD oferowane na terenie Unii Europejskiej.

Holendrzy dodają, że prawidłowe korzystanie z systemów wspomagania kierowcy pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo na drodze. Natomiast dzięki ciągłemu, ścisłemu monitorowaniu kierowcy w pojeździe, system Tesli ma być bezpieczniejszy niż inne systemy wspomagania. Takie wnioski zostały wyciągnięte po ponad półtorarocznych testach FSD.

Na ten moment trudno wskazać konkretną datę udostępnienia FSD w pozostałych krajach Starego Kontynentu. Tesla wspomina tylko, że wkrótce nadzorowane FSD zawita do kolejnych europejskich krajów, ale firma nie podaje jakichkolwiek szczegółów.

Ile kosztuje Tesla FSD w Europie?

Holenderzy mają dwie opcje do wyboru – miesięczna subskrypcja lub jednorazowa opłata. Pierwsza wersja zapewnia możliwość korzystania z nadzorowanego FSD w cenie 99 euro miesięcznie. Z kolei druga opcja to wydatek 7500 euro.

Warto jeszcze wspomnieć, że Tesla pracuje nad nowym i tanim elektrykiem, który najpewniej też będzie oferował FSD.