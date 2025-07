Nadciąga tani smartfon Xiaomi. Bateria będzie jego mocną stroną

Już niebawem na rynku zadebiutować ma smartfon Redmi 15C. Będzie to propozycja grupy Xiaomi z niskiej półki cenowej, ale nieoficjalna specyfikacja wskazuje na to, że zaoferuje całkiem przyzwoitą specyfikację. Rendery także mogą się podobać.

Jaki będzie smartfon Xiaomi Redmi 15C?

Opierając się na własnych informacjach, YTECHB podaje, że smartfon Redmi 15C (LTE) będzie mieć bardzo zbliżoną specyfikację do swojego poprzednika – wypuszczonego przez Xiaomi w sierpniu 2024 roku modelu Redmi 14C.

Podstawę specyfikacji tworzy procesor MediaTek Helio G81 sparowany z 4 GB RAM. Do tego dojdzie 128 lub 256 GB pamięci masowej, a obraz wyświetlany będzie na 6,9-calowym panelu IPS o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na wycięciu w stylu teardrop znajdzie się 13 Mpix aparat, z tyłu zaś – główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix.

Największą różnicę względem poprzedniej generacji zauważymy w akumulatorze. Jego pojemność wzrośnie z 5160 do 6000 mAh. Dodatkowo zwiększona zostanie także maksymalna moc ładowania: z 18 do 33 W. Brzmi to naprawdę dobrze – podobnie jak obietnica utrzymania minimum 80% sprawności po 1000 ładowań.

Holenderski serwis Nieuwe Mobiel uraczył nas natomiast renderami, wskazującymi na zupełnie inny tył w porównaniu do Czternastki. Materiały zdradzają też istnienie czterech wariantów kolorystycznych: niebieskiego, pomarańczowego, zielonego i czarnego.

Poza opisywanym modelem na rynku pojawić ma się także model z łącznością 5G – podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej generacji. Niewykluczone jednak, że dotrze z pewnym opóźnieniem i póki co nie znamy szczegółów na jego temat. Tymczasem podsumujmy…

Specyfikacja Redmi 15C vs Redmi 14C – porównanie

Redmi 15C (LTE) Redmi 14C (LTE) Redmi 14C (5G) Wyświetlacz 6,9 cala,

IPS (LCD),

120 Hz,

rozdzielczość nieznana 6,88 cala,

IPS (LCD),

120 Hz,

1640×720 pikseli 6,88 cala,

IPS (LCD),

120 Hz,

1640×720 pikseli Procesor MediaTek Helio G81

(12 nm; 2,0 GHz) MediaTek Helio G81

(12 nm; 2,0 GHz) Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

(4 nm; 2,2 GHz) Pamięć 4 GB RAM,

128/256 GB na pliki 4-8 GB RAM,

64-256 GB na pliki 4/6 GB RAM,

64-256 GB na pliki Aparaty 50 Mpix z tyłu,

13 Mpix z przodu 50 Mpix z tyłu,

13 Mpix z przodu 50 Mpix z tyłu,

8 Mpix z przodu Akumulator 6000 mAh,

ładowanie do 33 W 5160 mAh,

ładowanie do 18 W 5160 mAh,

ładowanie do 18 W Wymiary i waga 173×81×8,2 mm,

~205 gramów 171,9×77,8×8,2 mm,

~207 gramów 171,9×77,8×8,2 mm,

~208 gramów System Android 15 / HyperOS Android 14 / HyperOS Android 14 / HyperOS

W Polsce dostępny jest obecnie wyłącznie model Redmi 14C z modemem LTE. Jego cena – w przypadku konfiguracji 4/128 GB – wynosi aktualnie 345 złotych, przy czym premierowa była blisko dwa razy wyższa. Można się spodziewać, że jeśli Redmi 15C również dotrze do naszego kraju, to także będzie trzeba za niego zapłacić ~600 złotych.

W Europie ma bowiem kosztować 129 euro (~równowartość około 550 złotych) za wariant 4/128 GB i 149 euro (~635 złotych) za wersję 4/256 GB.