Kompaktowa, inteligentna i mocarna – taka jest nowa stacja zasilania DJI

DJI wprowadza na rynek nowy model stacji zasilania. Jest to kompaktowy, cichy i inteligentny sprzęt, który przyda się nie tylko podczas campingu i wakacji w plenerze, ale również w przypadku awarii zasilania.

Nowa stacja zasilania DJI – moc, która uratuje Cię w podróży i w domu

Chińskie przedsiębiorstwo trudni się przede wszystkim produkcją dronów, kamer czy gimbali, takich jak np. DJI RS 4 Mini, który zaprezentowano w lutym 2025 roku. W ofercie znajduje się też niejedna stacja zasilania, która świetnie sprawdzi się zarówno w ogrodzie, podczas kempingów czy innych wyjazdów, jak i w przypadku nagłych awarii zasilania.

DJI Power 1000 V2 (źródło: DJI)

Firma wprowadza na rynek model Power 1000 V2. Jest to unowocześniona wersja stacji Power 1000. Najnowszy sprzęt został wyposażony w ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe o łącznej pojemności sięgającej 1024 Wh i mocy wyjściowej 2600 W. Według deklaracji producenta takie parametry wystarczą przykładowo na:

naładowanie smartfona około 57 razy,

zapewnienie energii dla projektora przez około 9 godzin,

zapewnienie energii dla lodówki samochodowej przez 19 godzin,

zapewnienie energii dla domowego routera Wi-Fi przez ponad 76 godzin,

zapewnienie energii dla domowej lodówki przez około 20 godzin,

korzystanie z elektrycznego młota pneumatycznego przez ponad godzinę.

DJI Power 1000 V2 (źródło: DJI)

Stacja zasilania DJI Power 1000 V2 – specyfikacja, dostępność i cena

Nowa stacja zasilania może w pełni naładować się w zaledwie 56 minut, a do osiągnięcia 80% naładowania wystarczy jej jedynie 37 minut. Sprzęt można połączyć z ogniwami fotowoltaicznymi o mocy maksymalnej 1800 W. Ponadto za pośrednictwem DJI Power 1000 V2 można bardzo szybko naładować drony dzięki kompatybilnym akcesoriom. Z kolei w domu urządzenie może pełnić rolę zasilacza awaryjnego UPS i automatycznie włączać się w ciągu 10 milisekund od zaniku tradycyjnego zasilania.

Najnowsza stacja zasilania DJI została zamknięta w niewielkiej konstrukcji przypominającej skrzyneczkę o wymiarach 44,8×22,5×23 centymetry i masie około 14,2 kilograma. Urządzenie wyposażono w zintegrowany wyświetlacz, z którego można odczytać m.in. poziom naładowania. Sterowanie stacją realizowane jest poprzez aplikację mobilną.

DJI Power 1000 V2 (źródło: DJI)

DJI Power 1000 V2 wyposażono w dwa porty USB typu C o mocy do 280 W i 140 W oraz dwa porty USB typu A o mocy do 24 W każdy. Sprzęt może ładować urządzenia w temperaturze od -10 do 45 stopni Celsjusza, natomiast ładowanie stacji powinno odbywać się w temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza. Warto również wspomnieć, że ta stacja zasilania charakteryzuje się cichą pracą. Producent deklaruje, iż głośność sięga około 26 dB.

Stacja zasilania DJI Power 1000 V2 jest już dostępna w sklepie producenta oraz wybranych sieciach handlowych w Polsce. Sugerowana cena wynosi 999 euro, natomiast obecnie model ten można kupić w promocji za 914 euro.