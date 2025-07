Gemini nauczyło się nowej sztuczki. Zmieni zdjęcia w filmy

Google poinformowało o nowych możliwościach dostępnych w Gemini. Warto jednak mieć na uwadze, że obecnie zostały nałożone ograniczenia.

Gemini zmienia zdjęcia w filmy

Zanim przejdziemy do przedstawienia nowości ogłoszonej przez firmę z Mountain View, to wypada poinformować Was o obecnej dostępności funkcji. Otóż – jak podaje Google – rozwiązanie jest dostępne dla subskrybentów Google AI Pro i Ultra w wybranych krajach na całym świecie. Dodam, że jestem subskrybentem Google AI Pro i jeszcze nie mogę skorzystać, więc możliwe, że w Polsce musimy trochę poczekać.

Nowa funkcja korzysta z możliwości modelu Veo 3, który już wcześniej trafił do aplikacji Gemini w przeglądarce internetowej i jest też wdrażany w mobilnych aplikacjach na smartfonach. Zadaniem użytkownika jest wybranie opcji Film, dodanie zdjęcia, a następnie opisanie tego, co chce otrzymać. Oczywiście im opis będzie zawierał więcej szczegółów, tym ożywione zdjęcie powinno być bardziej zgodne z pomysłem, który narodził się w głowie.

Film może składać się również z efektów dźwiękowych, co powinno podnieść jego atrakcyjność. Maksymalna długość wideo to 8 sekund, co nie jest dużą wartością, ale w wielu scenariuszach powinno okazać się w zupełności wystarczające. Wygenerowany film można udostępnić i pobrać.

Przykładowe wideo stworzone przez Google pokazuje, że użytkownik ma spore szanse na wykazanie się nietuzinkową kreatywnością. W końcu zadaniem Gemini nie jest zwykła animacja twarzy czy przedmiotu znajdującego się na zdjęciu, ale stworzenie krótkiego materiału, który wygląda jakby od początku był filmem.

Google wspomina o bezpieczeństwie

Należy zaznaczyć, że wszystkie wygenerowane filmy zawierają widoczny znak wodny, który wskazuje, że zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a także niewidoczny znak wodny SynthID. Wynika to m.in. ze zdrowszego podejścia firmy z Mountain View do rozwoju AI, co widać w wielu rozwiązaniach oferowanych przez Gemini.

Funkcja pozwalająca na ożywienie zdjęcia dostępna jest też w narzędziu Flow. Jednak zaletą zintegrowania jej z Gemini jest to, że użytkownik nie musi przełączać się pomiędzy różnymi aplikacjami. Prawie wszystko znajdziecie w głównej aplikacji Google z chatbotem AI.

Warto dodać, że ostatnio Gemini zyskało funkcje dla uczniów i nauczycieli. Co więcej, sztuczna inteligencja Google zawitała na pierwsze smartwatche z Wear OS.