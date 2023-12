Nowy smartfon nubia to bestia z nawet 24 GB RAM

nubia to marka, o której w naszym kraju można było usłyszeć w kontekście gamingowych smartfonów z serii REDMAGIC. Najnowszy smartfon chińskiego producenta, daje sporo powodów, by zwrócić na niego uwagę. nubia Z60 Ultra może pochwalić się nie tylko wydajnością na najwyższym poziomie, ale także fotograficznymi możliwościami i przyciągającym wzrok designem.

nubia zaszalała. To smartfon z aż 24 GB RAM

W listopadzie 2023 roku na łamach Tabletowo informowałem Was o przedpremierowych doniesieniach dotyczących tego smartfona. Już wtedy zwracałem uwagę na to, że w aspekcie wydajności to sprzęt, który zdecydowanie nie będzie się miał czego wstydzić. Jak się okazało, tym razem rzeczywistość przebiła nawet przedpremierowe oczekiwania.

nubia Z60 Ultra została wyposażona w 6,8-calowy wyświetlacz OLED BOE Q9+, który oferuje rozdzielność 2480 x 1116 pikseli oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. W ekran wbudowany został skaner linii papilarnych, oraz aparat do selfie. Sama konstrukcja smartfona zapewnia ochronę przed kurzem i wodą na poziomie IP68.

Motorem napędowym urządzenia jest najnowszy flagowy procesor Qualcomm, czyli Snapdragon 8 Gen. 3. Chipset może współpracować tutaj z 12 GB, 16 GB, a nawet 24 GB RAM. Do wyboru są również 3 warianty wielkości wbudowanej pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 4.0: 256 GB, 512 GB i 1 TB. Za dostarczanie energii do podzespołów smartfona odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 6000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 80 W.

nubia Z60 Ultra (źródło: weibo @nubia)

Na pleckach nubii Z60 Ultra znalazł się 50 Mpix aparat główny z matrycą o wielkości 1/1,56 cala, który jest oparty na czujniku Sony IMX800 z obiektywem o ogniskowej 18 mm. Współpracować będzie z nim 50 Mpix sensor OmniVision OV50E połączonym z ultraszerokokątnym obiektywem o ogniskowej 35 mm oraz 64 Mpix teleobiektyw OV64B, który oferuje 3-krotny zoom optyczny i ogniskową wynoszącą 85 mm. Warto dodać, że wszystkie 3 aparaty zostały wyposażone w OIS i umożliwiają nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K w 120 klatkach na sekundę.

Na pokładzie znalazły się także moduły 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i dwuzakresowy GPS. Po wyjęciu z pudełka smartfon będzie pracować w oparciu o system operacyjny Android 14 z nakładką My OS 14.

Cena i dostępność

Smartfon nubia Z60 Ultra został oficjalnie zaprezentowany oraz wprowadzony na rodzimy dla marki, chiński rynek. Dostępny jest w trzech wariantach: Star Collector’s Edition, Galaxy i Star Glory. Edycja kolekcjonerska Starry Sky oferuje użytkownikom charakterystyczny tylny panel z trójwymiarowym wzorem gwiaździstego nieba, który naprawdę przyciąga wzrok. Cena urządzenia kształtuje się oczywiście w zależności od wybranego wariantu pamięci operacyjnej oraz wewnętrznej i wygląda następująco: