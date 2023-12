Nowy smartfon Xiaomi dostępny w Polsce w bardzo niskiej cenie

Minął blisko miesiąc od premiery POCO C65. Już wówczas dowiedzieliśmy się, ze nowy smartfon Xiaomi będzie przystępny cenowo. Teraz można go kupić również w Polsce i okazuje się, że polskie ceny niewiele różnią się od tych w euro – są niemal identyczne.

Co oferuje smartfon Xiaomi POCO C65? (specyfikacja)

Specyfikacja POCO C65 jest adekwatna do jego ceny, ale smartfon powinien wystarczyć osobom, które nie mają wygórowanych oczekiwań. Największą – dosłownie – zaletą tego urządzenia jest jego duży ekran, gdyż ma on przekątną aż 6,74 cala i do tego funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Jednocześnie rozdzielczość wyświetlacza to tylko HD+ 1600×720 pikseli (260 ppi).

POCO C65 (źródło: Xiaomi)

„Duży” jest również akumulator w tym smartfonie Xiaomi – ma on pojemność 5000 mAh i można go ładować przewodowo z mocą 18 W przez port USB-C, lecz producent dodaje w pudełku zasilacz o mocy tylko 10 W. „Piątkę” z przodu ma też aparat główny na tyle – cechuje się on rozdzielczością 50 Mpix i przysłoną f/1.8. Towarzyszą mu dwa dodatkowe aparaty, jeden do zdjęć makro (2 Mpix, f/2.4), a drugi to czujnik głębi.

Ponadto smartfon wyposażony jest również w nie najgorszy, choć już dość leciwy procesor – MediaTek Helio G85 oraz kości RAM LPDDR4X, a także slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB, dual SIM, czytnik linii papilarnych, moduł NFC, Bluetooth 5.3, radio FM, aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Największym „minusem” tego smartfona Xiaomi jest wolna pamięć wewnętrzna – eMMC 5.1, zatem POCO C65 nie będzie działał bardzo szybko. Do tego jest on dość ciężki, gdyż waży 192 gramy. Jego wymiary to natomiast 168x78x8,09 mm.

Polska cena POCO C65 jest bardzo niska

POCO C65 jest już dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach: 6/128 GB i 8/256 GB. Regularną cenę tej pierwszej ustalono na 599 złotych, natomiast drugiej na 699 złotych, jednak aktualnie obie można kupić o 100 złotych taniej, zatem odpowiednio za 499 i 599 złotych – to bardzo przystępne ceny.

POCO C65 (źródło: Xiaomi)

Jest jednak jeden „haczyk” – w niższych cenach sprzedawane są tylko dwie z trzech wersji kolorystycznych: czarna i niebieska. Fioletowa nie jest obecnie dostępna – nie można jej kupić w sklepie producenta.